”Журналист ”Зеркала недели” – агент ЦРУ, а Горбулин – использованный презерватив”...

Уже с самого утра воскресенья о пребывании американских резервистов в Феодосии напоминали лишь драные открытки у ворот санатория. Их тщательным образом убирали, как и весь другой антинатовский хлам. Палатки возле гостиницы, ленты из деревьев...

Вместо этого пикет возле Феодосийского порта разросся до масштабов палаточного городка. Сюда за выходные съехались полтавчане, львовяне и ровенчане - преимущественно представители Партии регионов. Приехали, говорят, на свои деньги, на своих машинах.

В конечном итоге, особенных расходов, кроме дорожных, они и не несут: здесь уже поставили полевую кухню, где кормят по графику. Собственно городок стоит на уютной аллее среди деревьев и травы. Народа здесь ходит немного – преимущественно свои, „лагерные”. Тем более, что установили контроль за „всяк входящим”. Меня сразу спросили - „наш или из России”... В конечном итоге, раззнакомились, ребята рассказали кто за что воюет. Оказалось, не все партийные, не все очень идейные, но, говорят, и их местная власть достала. Такое, говорят, накрутили, куда было тем кучмистам браться...

Говорят, будем стоять до последнего – пока военный груз находится в порту - „Чтобы не было незаконного ввоза”. Ближайшая четкая дата „до последнего” – 14 июня, день голосования закона ВР о разрешении на проведение учеб.

Местные милиционеры в парадной форме ходят по лагерю, составляют план размещения палаток. С журналистами общаются охотно, без лишних „ваши документы!” Сколько людей? – разве же их здесь посчитаешь? – видишь как разбегаются. Количество палаток тоже не считали. На глаз – их здесь до 50. Вместе с „административными” и „офисными”. А людей вчера собралось немало – до 2 - 3 тысяч (опять же, на глаз). Несколько часов ожидали приезда Витренко. Слушали концерт – по-видимому, местного – самодеяльщика. Песни о Тимошенко, Морозе, Ющенко и тому подобное... Догадайтесь, какого содержания. Правда, как-то между прочим пикетный „ди-джей” вспомнил западников, которые присоединились к акции. Выжал из себя несколько приветственных украинских слов и поставил песни Ивасюка.

Ненадолго – все нервничали в ожидании своей „прогрессивной” лидерки. В это время крымский депутат от ПСПУ Валерий Иванов, известный своими выпадами и высказываниями (на него, как писал УНИАН, уже подал жалобу руководитель крымской таможни Евгений Самсонов, защищая свою честь), едва не спровоцировал серьезный конфликт с милицией. Мол, нам здесь милицейский бобик мешает, если вы (милиция) его не уберете, мы его сейчас сами отодвинем. К счастью, и среди ПСПУ, и в милиции нашлись умные люди, которые не допустили развертывания конфликта – нескольким офицерам милиции пришлось откатывать авто с места стоянки.

Наталия Михайловна прибыла под громкие приветствия толпы (где бы она зажила такой славы, как не в Крыму!), с цветами и поцелуями. Взошла на трибуну, устроенную просто на крыльце Феодосийского порта. Хорошо, что был выходной по поводу православной Троицы, и вход в порт закрыли. Правда, местные отмечали совсем другой праздник – День России.

В этом контексте и начала выступление. Пророссийская риторика здесь проходит на „ура”. На двойное „ура” воспринимается антиамериканская и антиукраинская, в сущности, антигосударственная риторика.

До высказываний на печальноизвестном северодонецкому съезде ПР еще не дошло, но, кажется, осталось уже недалеко. После выступления Витренко ее „прогрессивные” коллеги как могли „опустили” нынешнюю власть, на которую здесь говорят „памеранчевая хунта”.

Мол, в Киеве в 2004-м люди приезжали поесть „на шару„ и концерты послушать, проплаченные американцами. А мы здесь все идейные". Не хочу обижать участников митинга и говорить, что они здесь все куплены. Но сидеть здесь в палатке – это не в мороз на Майдане. Питание оплачено. Погода – прекрасная. Пляж – 10 минут хода.

Уже не удивляет, как лидеры митинга врут народу. Вот выдержка из открытки, полученной здесь в конце прошлой недели: „В порту г. Феодосия натовский военный корабль разгрузил оружие и строительную технику. В Крыму господин Ющенко хочет строить натовскую военную базу. С кем он хочет воевать? С мирными отдыхающими, которые приедут к нам из России и Беларуси или против нас, если мы не будем поддерживать продажного президента?...”

Говорят о химическом и бактериологическом оружии, которое вроде бы держат в контейнерах: „У нас же это все на видео снято!” Аргумент серьезен, учитывая, что местные совсем не верят украинским теленовостям. Кстати, относительно телевидения. Здесь постоянно транслируются новости. Разных каналов. Но преимущественно российских. И, когда о местных событиях рассказывает, например, ведущий ICTV, телевизор чуть ли не камнями закидывают. „Выключите враждебное телевидение!” - кричат. Только что увидев на экране логотип НТВ (автобус которого постоянно находится возле пикета), люди, как будто завороженные, слушают, аж роты разевают...

Собственно, о риторике и аргументации. Поливать грязью нынешнюю власть – любимое занятие. Не говорю, что она этого не заслужила. В конечном итоге, власть дала достаточно поводов для критики. Но здесь несут такое, что и на голову не налезает. Вспомнили, например, Владимира Горбулина, и.о. секретаря СНБОУ. Соратник Витренко Валерий Марченко во время выступления назвал его „использованным презервативом”. Досталось и журналистке „Зеркала недели”, статья которой (на тему НАТО и учений) не понравилась ПСПУ. Ее здесь окрестили „агентом ЦРУ”.

Интересно, что достанется и мне от витренковцев?

Орест Хомский