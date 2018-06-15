Как у нас не доверяют правительству

За прошедшие три года среди экспертов-политологов стало хорошим тоном регулярно прогнозировать скорую отставку Азарова с поста премьера если не на следующей неделе, то уж в следующем месяце точно. Не исключено, что нынешняя подписная кампания породит новую волну таких прогнозов. Но вот степень вероятности того, что они на этот раз сбудутся, не выше, чем раньше.



Что говорят законы и расклады

Процедура снятия главы правительства, в отличие от импичмента главы государства, не только ясно прописана в Конституции и законах, но и вполне осуществима на практике. Конституция говорит, что парламент может рассмотреть вопрос об ответственности правительства по предложению трети своего конституционного состава, то есть 150 депутатов, и принять резолюцию недоверия простым большинством в 226 голосов. Принятие такой резолюции обязывает премьера подать президенту прошение об отставке и влечет за собой автоматическую отставку всего правительства. Единственное, что может сделать президент – это оставить членов кабмина в качестве исполняющих обязанности, да и то не дольше, чем на два месяца.

Закон о кабмине уточняет, что парламент должен рассмотреть вопрос о недоверии правительству не позже, чем через десять дней после его внесения, а если резолюция будет принята, премьер обязан подать в отставку в тот же день.

Как видим, простота процедуры провоцирует любое недовольное правительством парламентское большинство избавиться от этого правительства столь нехитрым образом. Единственное, что может стать тормозящим фактором – это запрет подымать вопрос о недоверии кабмину больше, чем один раз за сессию. Еще, впрочем, нельзя отправлять правительство в отставку в течение года после одобрения парламентом программы действий этого правительства, но в нашем случае никакой такой программы не вносилось и не одобрялось.

Получи оппозиция большинство на прошлогодних выборах, вотум недоверия скорее всего стал бы одной из первых акций нового парламента. А так руки до него дошли только к началу весны. Со сбором подписей проблем не было и раньше, оппозиционные фракции в сумме насчитывают 177 депутатов, и собрать полторы сотни аутентичных автографов им вполне по силам даже без факсимиле. Но вот с результативным голосованием в сессионном зале есть проблемы. Ведь нужно где-то найти еще 49 голосов. Допустим, около десятка или даже, чем черт не шутит, полутора десятков может дать внефракционная фронда. На коммунистов надежды никакой. Получается, остальное придется искать в партии власти.

А это значит, что позитивное голосование возможно только в двух случаях. Либо если внутри Партии регионов найдется отчаянная группа, решившаяся сыграть в свою игру не считаясь с интересами Януковича и Азарова, либо если регионалы сами приняли консолидированное решение «слить» своего премьера ради будущего преемника. Оба сценария не назовешь реалистичными, но это не значит, что оппозиция затеяла всю кампанию с подписями зря. Таким способом выражается отношение к правительству и его курсу, вносится сумятица, а также провоцируется соперничество внутри лагеря власти. Вообще для оппозиции было бы целесообразным предпринимать попытки выражения недоверия правительству каждую сессию, но ближе к ее окончанию или, выбрав момент, когда позиции правительства действительно резко ослабеют.

Уроки истории

Украинская теория и практика знает и другие, менее хлопотные способы снимать с поста главу правительства, даже если он сам не хочет писать заявление об уходе. По Конституции президент может уволить премьера в любой момент по своей инициативе, к тому же правительство слагает полномочия перед новоизбранным президентом. Во время действия конституционной реформы оно слагало их перед новоизбранным парламентом, а также должно было уходить в отставку в случае развала коалиции, изменения состава коалиции или убыли в ее рядах ниже планки необходимого минимума в 226 депутатов.

Тем не менее, вотумы недоверия практиковались и при таком разнообразии альтернатив. И было их на удивление много, а неудачных попыток еще больше. И каждая успешная или провальная попытка имела свои особенности.

Кучма и Масол: недоверие, но не совсем

Леонида Кучму и его правительство парламент отправил в отставку почти двадцать лет назад – 21 сентября 1993 года. При этом первый пункт парламентского постановления гласил: «Удовлетворить просьбу Леонида Кучмы и освободить его от обязанностей премьер-министра согласно поданному заявлению». А вот второй пункт был изложен в такой формулировке: «В соответствии с частью третьей статьи 117 Конституции Украины выразить недоверие Кабинету Министров Украины в целом». Получается, что Кучма ушел как бы и по собственному желанию, но при этом и вместе со всеми по 117-й статье. Еще одна забавная деталь – в постановлении так и было написано «виразити недовір'я», а не «недовіру», как стало принято позже.

Второй премьерский срок Виталия Масола закончился похоже, но несколько по-другому. 4 апреля 1995 года парламент принял целых два постановления. В одном выражал то же «недовір'я» правительству и констатировал, что это решение, согласно упомянутой уже 117-й статье, влечет за собой отставку. В другом постановлении, рассмотрев предложение президента, постановлял уволить Масола с поста премьера в связи с выходом на пенсию. То есть опять же со всеми, но как бы отдельно.

Потом парламенту некоторое время было не до вотумов недоверия, поскольку президент Кучма пугал депутатов тем, что вынесет на референдум вопрос о доверии самому парламенту. С вполне предсказуемым результатом, кстати. С принятием Конституции ситуация устаканилась, но Павла Лазаренко Кучма уволил и без парламентского вмешательства – по болезни.

Пустовойтенко: веселые фальстарты

Выздоровевший Лазаренко и предпринял первую попытку организовать вотум недоверия своему преемнику Валерию Пустовойтенко. В феврале 1998-го с подачи его фракции в парламенте начался сбор подписей за то, чтобы включить в повестку дня вопрос о недоверии правительству. Несколько неожиданно идею не поддержали коммунисты и социалисты. Они сочли отставку преждевременной в канун парламентских выборов, а уж после них выразили готовность заняться этим вопросом вплотную.

И занялись. В начале октября того же года по многим городам и райцентрам прокатились инициированные ими антипрезидентские и антиправительственные марши протеста, а 13 октября голосование о недоверии правительству состоялось в парламенте. Но вместо необходимых 226 голосов нашлось только 203. «Под разными предлогами они будут сохранять это правительство или из страха, или для собственной выгоды», - спрогнозировала накануне голосования Юлия Тимошенко и оказалась права. Похоже, этот ее прогноз не потерял актуальность и сейчас.

Левые не опустили руки и анонсировали новую попытку на февраль 99-го – к началу следующей сессии. Но лишь к концу ее 7 июля вопрос был поставлен на голосование. За отставку проголосовало еще меньше, чем в прошлый раз – 182 человека. «Батькивщина» Тимошенко на этот раз выступала категорически против отставки.

Ющенко уходит, но не прощается

Парламент так и не смог отправить в отставку Пустовойтенко, но эту процедуру удалось осуществить с его преемником на посту премьера Виктором

. Впрочем, тоже не без проблем.

17 апреля 2001 года Рада включила в повестку дня вопрос об ответственности кабмина, а 24-го попыталась этот вопрос решить. Но сразу это сделать не удалось, и заседание пришлось переносить на 26 апреля. Обращала на себя внимание драматургия происходящего. Сторонники Ющенко обложили трибуну высоченной баррикадой из толстых пачек бумаги якобы испещренных миллионами подписей в поддержку свергаемого премьера. Часто поминали зловещий символизм даты, связанной с годовщиной чернобыльской катастрофы. Но не помогло ничего, - 263 депутата проголосовали за отставку правительства. Ющенко ушел, но пообещал вернуться и, как мы знаем, слово свое сдержал.

Янукович снимается, но не уходит

Виктора Януковича парламент отправлял в отставку в разгар оранжевой революции, 1 декабря 2004 года. Этому мешала одна маленькая неувязочка. А если точнее – конституционный запрет голосовать за резолюцию недоверия правительству, если не прошло года с момента одобрения парламентом его программы. А она была одобрена восемь с половиной месяцев назад. Но революционное сознание быстро нашло выход. Сначала 229 депутатов отменили решение от 16 марта об одобрении программы, а потом 228 поддержали резолюцию о недоверии.

Но тут случилось еще более интересное событие. Несмотря на голосование парламента, за которым автоматически должна следовать отставка премьера и правительства, Кучма отказался увольнять Януковича, а Янукович отказался уходить. Широкую общественность с этим любопытным прецедентом, который будет еще повторен в свое время, познакомил Леонид Кравчук. По его словам, Кучма сослался на закон о выборах президента, в котором сказано, что кандидат в президенты не может быть уволен с должности. «Я должен действовать в рамках закона, - процитировал Кучму Кравчук.— Здесь могла быть только добрая воля Виктора Федоровича. Но это если бы его не унижали, не издевались над ним. А так Янукович сказал: Я имею право на сопротивление».

Налицо было скандальное пренебрежение законодательством с обеих сторон, но в общей революционной суматохе на это даже не обратили особого внимания. Своим «правом на сопротивление» Янукович пользовался до 31 декабря, когда подал в отставку через несколько дней после поражения в третьем туре.

Ехануров не прощается, не уходит, но возвращается

10 января 2006 года настала очередь Юрия Еханурова. Парламент выразил недоверие правительству и отправил его в отставку вместе с премьером за провал газовых переговоров с Россией. Ющенко и Ехануров отказались выполнять это решение, назвали неконституционным и потребовали отмены. Парламент продолжал настаивать на своем.

Сложилась несколько шизофреническая ситуация, когда президент и премьер считали свое правительство полноценным, а парламент считал и именовал его «исполняющем обязанности». Свое слово мог бы сказать Конституционный суд, но и он оказался недееспособен из-за отсутствия кворума – депутаты не давали принять присягу судьям из президентской квоты, небезосновательно подозревая, что с их помощью Ющенко попытается отменить конституционную реформу.

Правительство так и оставалось в двойственном положении, пока не сложило свои полномочия перед новоизбранным парламентом 25 мая 2006 года, продолжая выполнять обязанности уже в качестве бесспорных «и.о.». А через два месяца стало еще интереснее. Парламент голосами 239 депутатов отменил свое январское постановление, которым отправлял это правительство в отставку.

Самое забавное, что хитрые парламентарии сделали это не для того, чтобы порадовать Ющенко. Просто у них подзатянулась премьериада и неумолимо приближалось время, когда Ющенко теоретически получил бы право распустить парламент, поскольку нет правительства, а хитрый финт депутатов мог лишить его такой возможности. В таком совсем уже непонятном статусе кабмин Еханурова просуществовал до августа, когда уступил место правительству Януковича.

Тимошенко: война на истощение

Юлию Тимошенко пытались снять с поста премьера самыми разными способами. Вотум недоверия занял среди них весьма достойное место и сыграл роль последнего удара. Правда, уже в тот момент, когда можно было обойтись и без него.

С первой попытки оппозиция не смогла отправить в отставку правительство Тимошенко этим способом в начале июля 2008 года, под занавес сессии. 8 июля, в последний вторник последней сессионной недели, регионалы потребовали отчета правительства. Эта процедура могла повлечь за собой отставку, поэтому сторонники премьера настаивали, чтобы голосование производилось вручную. Тимошенко в своем стиле заявила, что готова не только отчитаться, но даже спеть и сплясать, если это поможет делу. Регионалы и коммунисты попросили получасовой перерыв. Надо понимать, для смотра рядов. И, надо понимать, остались этим смотром удовлетворены, поскольку в кулуарах открыто бахвалились, что у них есть аж 239 депутатов, изъявивших готовность голосовать за недоверие, а блок Тимошенко сразу после перерыва заблокировал трибуну.

До голосования дело дошло только в последний день сессии 11 июля, и результаты оказались несколько другими. В поддержку резолюции о недоверии набралось всего 174 голоса, хотя накануне регионалы излучали уверенность, что победа у них уже в кармане. Неожиданно не стали голосовать за отставку Тимошенко коммунисты и, чуть менее неожиданно, литвиновцы. Но даже их поддержка ничего не решала без достаточного количества тайных сторонников в лагере коалиции. А их не оказалось.

Следующая попытка была предпринята 5 февраля 2009 года, и снова успеха не имела. За отставку голосовали 203 нардепа, - ровно столько, сколько за недоверие правительству Пустовойтенко в октябре 98-го. Еще раз Партия регионов затеяла сбор подписей за недоверие правительству ближе к концу следующей сессии, в ноябре 99-го, но на 18 ноября в наличии у них было всего 120 автографов из необходимых 150. Лидер фракции регионалов Ефремов заявлял, что партия зарегистрирует проект, «даже если нехватка голосов в его поддержку будет очевидной». Но до дела так и не дошло.

Последний штурм начался 23 февраля 2010 года, за два дня до инаугурации уже избранного президентом Януковича. Но даже эта атака поначалу захлебнулась. После того, как регионалы зарегистрировали свой проект постановления, сторонники Тимошенко настояли, чтобы он рассматривался на следующий день. Регионалы были настолько к этому не готовы, что проект вынуждены были отозвать. Потом сразу же внесли новый, голосование по которому было назначено на 3 марта.

2 марта спикер Литвин объявил о распаде парламентской коалиции. После этого отставка правительства должна была последовать автоматически, и голосование за вотум недоверия теряло всякий смысл. Тем не менее, оно состоялось, и 243 депутата поддержали ненужное уже решение.

Как показывает нам наша недолгая политическая история, вотум недоверия правительству – оружие не столь убойное и надежное, как может показаться на первый взгляд. И пользоваться им надо с умом.

Игорь Гридасов