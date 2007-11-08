Ющенко едет в Полтавскую область

8 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит с рабочей поездкой Полтавскую область.

Как сообщили УНИАН в Полтавской областной государственной администрации, в ходе поездки глава государства ознакомится с завершенным строительством первой очереди 330-квартирного жилого дома в с. Щербани Полтавского района и заложит капсулу во вторую очередь дома.

Также Президент проведет совещание по вопросам наращивания объемов строительства жилья. После совещания в 14.30 состоится подход к прессе.