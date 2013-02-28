Эксперты назвали причины сбора оппозицией подписей за отставку Азарова

Вчерашнюю попытку Арсения Яценюка сорвать расширенное заседание Кабинета министров в присутствии Президента Виктора Януковича представители Партии регионов связывают с отсутствием конструктивных поводов для поддержания предвыборного политического пиара «Батьківщини».

«Количество информационных поводов, которые они могут использовать, стремительно сокращается. Говорить не о чем, содержательных предложений нет, вот и приходится обращать на себя внимание вот такими, далекими от государственного протокола, выходками», - прокомментировала ситуацию народный депутат Украины Инна Богословская, сообщает пресс-служба ПР. Ее точку зрения разделяет и коллега по фракции Владимир Олийнык. «Речь идет не о диалоге, а о политической акции, где нужно как-то прихоти одного из лидеров обслужить. Оппозиция попросту искала скандала», - заявил политик.

Вместе с тем политологи утверждают, что на данном этапе в оппозиционных рядах раскол, обусловленный президентскими амбициями Яценюка, Кличко и Тягнибока. Эксперты утверждают, что каждый из них пытается отыграть друг у друга политические балы, соревнуясь, кто из них как можно больше навредит власти. «Как тут не вспомнить недавнюю ситуацию, когда «Батьківщина», не спросив Кличко, отправила его на выборы мэра Киева. Яценюк, таким образом, сводит Виталия Кличко, если тот согласится на участие в выборах мэра, с президентской дистанции», - говорит руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

«Оппозиционным силам будет трудно договориться, в том числе из-за конкуренции лидеров. У каждого есть президентские амбиции. А потому, не удивительно, что на расширенное заседание Кабмина пришел Яценюк, а Кличко нет», - полагает политолог Дмитрий Выдрин.

Эксперты сходятся также во мнении, что на данный момент ни о каком конструктивном законотворческом диалоге оппозиции с властью речи быть не может. Яценюку необходимо срочно отыграть рейтинги Кличко, которые он набрал в ходе блокирования парламентской трибуны. Кроме всего прочего, заявив о начале сбора подписей за отставку Кабмина, Яценюк сделал шаг на опережение Кличко. Ведь идею борьбы за отставку Азарова озвучил именно лидер «Удара», отказываясь от предложения Яценюка идти на расширенное заседание правительства.

Солидарна с экспертами и Инна Богословская. «Оценку их работе народ уже дал, причем не единожды, а ее плоды мы пожинаем до сих пор. Поэтому оппозиции я бы советовала сосредоточиться на чем-то более важном, чем крики и вопли на заседании правительства», - заявила народный депутат от ПР.

«Премьер Николай Азаров сказал оппозиционерам, которые хотели взять слово на заседании, что мы будем действовать по правилам регламента, а также попросил Арсения Яценюка дать предложения, которые будут немедленно опубликованы на правительственном сайте. Оппозиционеры развернулись и ушли», - резюмировал Владимир Олийнык.