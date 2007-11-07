Украина считает, что Россия ставит под угрозу европейскую безопасность

Украина считает, что приостановка Российской Федерацией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе может стать толчком к восстановлению атмосферы недоверия на континенте.

Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел Украины, переданном УНИАН пресс-службой министерства.

“Украина как одно из четырех государств, которые ратифицировали Соглашение об адаптации Договора, считает, что этот шаг ставит под угрозу дальнейшее существование одного из краеугольных правовых механизмов европейской безопасности и может стать толчком к возобновлению атмосферы недоверия на континенте”, - отмечается в заявлении.

МИД подчеркивает, что Украина особенно обеспокоена тем, что приостановка действия Договора может привести к увеличению количества обычных вооруженных сил непосредственно на ее границах.

Подтверждая фундаментальную роль ДОВСЕ как одного из важнейших факторов поддержки европейской безопасности и с учетом обеспокоенности всех государств-участниц, МИД Украины призывает все стороны к продолжению переговоров о разблокировании процесса по вступлению в действие Соглашения об адаптации Договора.

МИД Украины в очередной раз выражает обеспокоенность действиями России относительно выполнения обязательств по этому Договору, что будет иметь следствием значительное ослабление режима контроля за обычными вооружениями в Европе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 ноября, Госдума Российской Федерации приняла закон о введении моратория на участие России в Договоре об обычных Вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Мораторий вступает в силу в ночь с 12 на 13 декабря, через 150 дней с даты передачи депозитариям и государствам - участникам ДОВСЕ сообщения России.

13 июля Президент РФ Владимир ПУТИН подписал указ о прекращении действия ДОВСЕ и связанных с ним международных договоров в связи с исключительными обстоятельствами, которые относятся к содержанию ДОВСЕ, касающемуся безопасности РФ, и требуют принятия безотлагательных мер".

*** Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 декабря 1990 в Париже полномочными представителями 16 государств - участниц НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и 6 государств - участниц Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 г.

Договор устанавливал равновесие сил государств-участниц двух военно-политических союзов на низшем уровне, одновременно ограничивая возможности размещения их обычных вооружений вдоль линии столкновения между блоками и препятствуя, таким образом, созданию потенциала для внезапного нападения и ведения крупномасштабных наступательных действий в Европе.