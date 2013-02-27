Пшонка говорит, что больше всего коррупционеров среди низших чиновников

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка сегодня во время брифинга в Донецке, проинформировали УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации ГПУ.

При этом В.Пшонка отметил, что больше всего нарушителей антикоррупционного законодательства среди чиновников низшего ранга и представителей органов местного самоуправления.

«Существуют и организованные группы с коррумпированными связями, и должностные лица высшей категории, но в подавляющем большинстве - это госслужащие 5-7 категории. Также чиновники местного управления (более 300 дел). То есть, это как раз те должностные субъекты, к которым ежедневно обращается население», - сказал В.Пшонка.

Кроме того, он подчеркнул, что в 2012 году в суды было направлено 32 уголовных дела, возбужденные в отношении 30 судей и двух других должностных лиц судебной ветви власти.

Генеральный прокурор также отметил, что одним из основных заданий правоохранителей в сфере антикоррупционной деятельности является возмещение ущерба, нанесенного бюджету страны.

«Все то, что в части коррупции взято из бюджета, должно быть возвращено. Или путем следствия и уголовным производством, или через иски, которые предъявляются в суд. Эта работа проводится постоянно. Но я убежден, что мы должны усиливать это направление противостояния коррупции», - сказал он.