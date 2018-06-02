Симоненко назвал 7 ноября Днем независимости Украины (фоторепортаж)

В этот раз на «день седьмого ноября», такого радостного дня нашего детства, особенного праздника не было даже у его сегодняшних сторонников. Как, впрочем, не было и столкновений левых и правых, которыми обычно сопровождаются подобные праздники. Превентивные меры в центре Киева были настолько серьезными, что полностью исключали не только возможность встречи идеологических оппонентов, но и любую возможность спокойно пересечь Крещатик. Один из районных судов столицы запретил коммунистам ходить по Крещатику, а сторонникам “Свободы” появляться на Майдане. В результате пошли каждый за своим – красный лидер Симоненко положил цветы к памятнику Ленину, а затем коммунисты прошествовали от метро Арсенальная до Европейской площади, правые мирно митинговали возле Михайловского собора.

Дмитрий Стаховский