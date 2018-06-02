Симоненко назвал 7 ноября Днем независимости Украины (фоторепортаж)
16:24, 07 ноября 2007
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В этот раз в “день седьмого ноября” особенного праздника не было даже у его сегодняшних сторонников... Превентивные меры в центре Киева были чрезвычайно серьезными...
В этот раз на «день седьмого ноября», такого радостного дня нашего детства, особенного праздника не было даже у его сегодняшних сторонников. Как, впрочем, не было и столкновений левых и правых, которыми обычно сопровождаются подобные праздники. Превентивные меры в центре Киева были настолько серьезными, что полностью исключали не только возможность встречи идеологических оппонентов, но и любую возможность спокойно пересечь Крещатик. Один из районных судов столицы запретил коммунистам ходить по Крещатику, а сторонникам “Свободы” появляться на Майдане. В результате пошли каждый за своим – красный лидер Симоненко положил цветы к памятнику Ленину, а затем коммунисты прошествовали от метро Арсенальная до Европейской площади, правые мирно митинговали возле Михайловского собора.
Петр Симоненко в очередной раз вспомнил о фашизме и сравнил 7 ноября с Днем независимости Украины
Один из молодых активистов КПУ на вопрос, что же сегодня за праздник, ответил: ну, кажется, в этот день крестьяне стали коммунарами...
...А Ленин такой молодой... Клоны Ильича вышли на Крещатик подискутировать с милицией
Украинские коммунисты вышли с портретами всех палачей украинского народа
Националисты из “Свободы” провели скромный митинг и были обеспокоены лишь тем, чтобы освободить своих побратимов, которых с самого утра непонятно за что задержала милиция
Чтобы пройти по центральной улице столицы, приходилось лезть через забор
Для многих пенсионеров был большой праздник молодости
А кое-кто, кажется, понимал, что все осталось в прошлом
Чем-то праздник напоминал маскарад
Несмотря на общее мирное настроение, некоторые левые активисты все же умудрились поскандалить с милицией
Дмитрий Стаховский
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