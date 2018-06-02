Василий Волга: СПУ должна бы избавиться от Мороза, а избавилась от меня

Василий Волга, в недавнем прошлом один из самых ярких спикеров Соцпартии, а ныне изгнанный из ее рядов, лидер общественной организации «Громадський контроль» ответил на вопросы УНИАН.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ЛЕТ СПУ ПРОСТО ГОЛОДАЕТ

Василий Александрович, Вас можно поздравить с тем, что Вы избежали позора под названием избирательная кампания СПУ?

Ну, это неправильно. Правильно было бы сказать так: я видел, как можно провести кампанию с тем, чтобы ее все-таки выиграть. Я предложил свое видение. Оно, к сожалению, было раскритиковано главным идеологом партии, а Сан Санычем эта критика поддержана. Я не согласился с предлагаемой моделью, конфликт привел к тому, что Сан Саныч мне предложил совершенно непроходное место в списке. Этим он нарушил договор между общественной организацией «Громадський контроль» и Соцпартией Украины. По требованию координационного совета «Громадського контроля» я отказался принимать участие в этой избирательной кампании. Было понятно, что она на грани проигрыша, но мне казалось, что если бы я участвовал в ней, то я мог бы очень многим помочь. И если бы были приняты мои предложения, то мы бы эту кампанию выиграли.

В ней главным стратегом, пиарщиком, дизайнером был Ярослав Мендусь…

Да, он и звенец, и жнец, и на дуду иргрец, и вообще капец… Ярослав Петрович – очень сильный логик. Он может красиво изложить модель чего угодно и убедить кого угодно. Но очень часто в основу своих рассуждений он кладет неверные аксиомы. И в результате все модели, которые он избирает, оказывается мыльными бульками. У меня сын учиться на втором курсе университета Драгоманова, на факультете политологии. Ему и его однокашникам было смешно то, как были выстроены избирательные кампании СПУ 2006-го, 2007 годов. По каким-то причинам Сан Саныч доверяет Мендусю…

Но знаете, я приветствую те процессы, которые происходят внутри СПУ. Меня исключили, но все, что я начал, не прошло бесследно. И киевская городская организация серьезно поднялась, и Закарпатье, и Донецк серьезно заявили о желании сменить лидера Соцпартии. И это очень хорошо, левое движение должно очищаться. Но все же существует магнетическая зависимость членов партии от Мороза.

Может быть, магнетизм объясняется стабильностью финансирования партийных структур?

Нет, что вы! Неправильно думать, что Александр Александрович удерживает партию денежными вопросами. Да нет же...

На протяжении последних двух лет партия просто голодает. Куда деваются все деньги, которые приходят в партию в огромном количестве, нужно спрашивать у тех, кто проводит избирательную кампанию. Мороз выше этого.

Тут другая ситуация: для Александра Александровича политика – это его жизнь. Его интересуют не деньги. Все очень сильно привыкли, что партию возглавляет Мороз. И даже, несмотря на то, что на протяжении последних двух лет Александр Александрович совершенно отошел от левоцентристской идеологии в угоду тактическим соображениям, партийцы даже представить не могут, что Мороза нет.

Тем не менее, настроения сменить лидера становятся все сильнее.

Руководитель комбината Ильича социалист Владимир Бойко тоже обвинил Мендуся в провале кампании…

Знаете, я считаю большой честью для себя быть знакомым с такими людьми, как Бойко и Матвиенко. За время парламентской деятельности Бойко доказал, что он в тысячу раз больше социалист, чем многие из нас. Он своей жизнью показал, как можно реализовать социалистическую модель хозяйствования. А почему Бойко выступил? – это в силу его прямоты и честности, в силу того, что он видел, какой ужас произошел с избирательной кампанией.

Мне все же кажется, что Вы бы проиграли ее, даже будь у Вас приличные биг-борды.

Не скажите. Ошибка в том, что после такого финта Соцпартии Украины – перехода из одной коалиции в другую – СПУ занимала совершенно вялую позицию в СМИ, так и не сумев объяснить, почему она на это пошла. Происходили непонятные вещи: когда надо было занимать активную позицию, Сан Саныч считал, что активность не нужна, что перевыборов не будет, а через пять лет экономика взлетит, все станет на свои места, и все согласятся с тем, что это был единственно правильный ход. Но как оказалось, ошиблись. И если бы СПУ активно объясняла свою позицию, а выборы проводились как активная агитационная кампания, то все могло быть по-другому. Но что они взяли за лозунг: «Владу – радам!» Хорошо, передадим в органы местного самоуправления власть. Но не интересует это бабушку, которая как раз в то время копала картошку…

Какая ситуация с СПУ в регионах?

Я не могу говорить о ситуации в регионах. Я могу говорить о Донецке, поскольку за эту область отвечал. Могу говорить о Закарпатье, потому что ее курирует Пристая Алексей Дмитриевич, руководитель рабочей группы по свержению Александра Александровича, созданной в политсовете партии.

Ситуация в регионах, скажем прямо, паскудная. Во-первых, на протяжении длительного времени никто не интересовался, что творится на местах. У людей возникла масса вопросов и обид – в финансовом смысле. Потому что в избирательной кампании 2006 года были даны кое-какие финансовые обещания, а люди ничего не получили. Было множество судебных исков к руководству местного уровня, чтобы эти вещи возвращались.

Одна из проблем СПУ – безидеологичность. Чувствуется нехватка института, при котором будут разрабатывать идеологемы, методички. Ведь члены партии очень хотят политической и идеологической дискуссии. Это говорит о том, что безидеологичнсть всех дезориентировала.

ЦУШКО СКАЗАЛ, ЧТО СЕМЕНЮК С ЕЕ МУТНЫМИ ДЕЛАМИ ПОРА ПЕРЕИЗБИРАТЬ

Каковы личные перспективы Мороза?

Думаю, у Александра Александровича есть политическая перспектива, если будут правильно проанализированы промахи и ошибки, допущенные на протяжении последних двух лет.

Александр Александрович – мамонт в политике…

Мамонтам свойственно вымирать…

Если Мороз сделает серьезные выводы из всего, если уйдет в отставку с поста главы Соцпартии Украины, то сможет играть свою игру в той же СПУ.

Насколько мне известно, на прошлой неделе был политсовет СПУ, он проходил очень бурно. Было принято решение о том, что все секретари, все руководство СПУ подаст в отставку. От Пристаи прозвучало предложение голову партии не избирать. На должность первого секретаря планируют предложить Василия Петровича Цушко.

Там Цушко выступил жестко. Он сказал, что пора переизбирать Семенюк с ее мутными делами вокруг Лугансктепловоза и Комсомольского рудоуправления.

А что, в кассу СПУ ничего не отвалилось в результате приватизации Лугансктепловоза?

Я ничего об этом не знаю. Но Лугансктепловоз – это яркое, проблемное дело, не нужно никого обвинять, но компетентные органы должны дать этому оценку.

О политсовете я знаю только в пересказе. Ведь меня исключили из СПУ тунеядство…

Кстати, я думала Вы – дисциплинированный политик, пленарные не пропускаете. А, оказывается, исключившая Вас из СПУ Голосеевская организация СПУ города Киева, членом которой Вы являетесь, в глаза вас не видела. Что же Вы не ходили на собрания актива?

На самом деле я был на этом заседании, меня исключили, опустив глаза в пол. Поскольку говорить, что я материально не помогал первичной организации, было бы большим преувеличением. Но все понимали, зачем это делается. В стране все поняли, почему это произошло. И если в Соцпартии Украины произойдут достойные изменения и партия вернется на позиции социал-демократии, то та политическая сила, которую мы сейчас будем создавать, вполне сможет поработать с СПУ в будущих избирательных кампаниях. Это возможно, если они очистятся, отрезвеют, а всякие грязные вещи, как-то Фонд госимущества, не будет огромным черным пятном лежать на репутации партии.

Шла Валентина Петровна в ФГИ с очень красивым лозунгом – не распродать, а оптимизировать управление государственной собственностью. И все мгновенно перевернулось.

НАША ПАРТИЯ ДОЛЖНА ПРИВЛЕЧЬ ЛЕНТЯЕВ И БЕЗДЕЛЬНИКОВ

Расскажите о Вашем политическом проекте?

Это будет классный проект. 15–20 ноября должно состояться заседание координационного совета всеукраинской общественной организации «Громадський контроль». К концу ноября, крайний срок – до 5 декабря (потом нас ждут два пьяных месяца) – будет все объявлено.

За последние две недели достигнуты договоренности с академиком НАНУ, директором Института макроэкономики Юрием Пахомовым. Это величина, это человек, который в области гуманитарных наук имеет все премии, кроме Нобеля. Он будет возглавлять ученый совет при партии. Это человек очень сильных левых взглядов, который поддерживает меня в вопросах социализации экономики. Он разделяет мои позиции относительно ликвидации независимости Национального банка и стоит на позициях нейтрального внешнеполитического статуса. Костяк научного совета составят академики Пахомов и Петр Толочко. Петр Петрович будет в руководящих органах партии. Ее название еще дискутируется.

А в названии партии будет слово «социалистическая»?

Скорее всего, нет. Есть разные предложение относительно названия – Закон и справедливость, Левый центр... Есть даже предложение назвать партию «Советская Украина». У меня на сайте объявлен конкурс на лучшее название, и вариантов масса. К слову, в научный совет войдет также профессор Трохим Тихонович Ковальчук, это заместитель директора Института законодательства Верховного Совета Украины. Это рука на пульсе науки, работающей с реальным законотворчеством.

В отношении остальных людей сохраню интригу. Но скажу, что, на мое удивление, активную позицию занимает Юрий Рогоза. Он выступил с идеей организации фонда, вектор работы которого – объединение Украины. Вся политика, все люди должны или разделить страну на две части, или сделать подвиг забвения. Просто забыть о некоторых моментах нашей новой истории.

Рогоза еще и книжку напишет: «Убить Васю – 1» (Юрий Рогоза один из авторов книги «Убить Юлю», изданную в 2002 году в период избирательной кампании). Рассчитываете на его помощь?

Мне очень нравится, как смотрит Рогоза на процессы партсроительства. И если то, как он мыслит, у него в душе, то наша политическая партия должна привлечь кичливый истеблишмент – модную интеллигенцию.

А модная интеллигенция – левая в своей сути. Это лентяи и бездельники. Посмотрите у Пушкина: лень – источник вдохновенья. Это именно те люди, которые занимаются обсуждением такихфигур, как Че Гевара. Им хорошо посидеть в кафе пофилософствовать, как вот человек на своем стоит и как Бог его защищает.

Эта интеллигенция левая. Помните народовольческое движение конца 19-го века? Дворяне и интеллигенция сделали революцию 1917 года. Интеллигенция – генератор.

Вы рассчитываете в своем партстроительстве подобрать структуры и электорат Мороза?

К сожалению, у Александра Александровича электората почти не осталось.

Я рассчитываю на то, что многие люди хотят социалистических преобразований в стране. Сейчас на это поле села Юлия Владимировна Тимошенко. Популизм всегда выжимает реальные левые идеи. Но к нашему счастью, это происходит ненадолго, потому что популисты не в состоянии реализовать на то, что наобещано.

Когда Юрий Луценко отправился в первый тур Народной самообороны, он говорил приблизительно так: денег не надо, вступайте просто так – деньги у нас есть.

Юрий Витальевич всегда предлагает шоу. Он талантливейший шоумэн.

Ну и что? У него, похоже, получилось бы взять свои три процента за рекордно короткие сроки. А что могли бы предложить Вы?

Юрий Витальевич – человек не очень глубоко копающий, он так и не смог предложить цельной идеологии. Идеология – это ведь не собрание сочинений, предложенное Лениным. Идеология – это простые формулы, на которых зиждется будущее построение государства. И эти формулы должны быть отданы людям. Если люди отдают за это голоса, значит, это может быть реализовано в парламенте.

Кто ж вам все-таки поможет? У каждой партии должен быть свой, условно говоря, Жвания.

Это один из непростых вопросов. Но у меня имеются кое-какие сбережения в чулочке, что-то припрятано…

Сейчас есть три претендента на финансирование проекта. Когда я познакомился с Немцовым, меня интересовал главный вопрос, как он справляется с финансированием. Так вот я намедни прочитал «Исповедь бунтаря или политика без бля…ва». Книга великолепная. Но как у них финансирование проходило? У них был интересный механизм. Может быть, он привирает. Но пишет, что никто из спонсоров не имеет права больше, чем на пять процентов финансирования. На самом деле у них было шесть – семь постоянных финансистов, сектор каждого из них составлял около двадцати процентов. Но все они были из разных плоскостей, и никто из них не мог продиктовать свою волю политической партии. Никто не смог сказать: я забираю деньги и ухожу, потому что оставались остальные.

С украинскими спонсорами ситуация другая. Они дают денег столько, сколько нужно, но требуют: только я и никто другой. Таким путем идти – это опять создавать проект, который будет рассчитан на то, чтобы обмануть людей.

Сейчас я провожу работу со своими друзьями, которые тоже что-то в чулочке накопили. Такой себе загашник. Это люди, которые попробовали себя в политике и не представляют себя без этого и которые верят в этот проект.

Мы организовываем общую кассу. На организационном совете должны быть приняты параметры, как это будет происходить, развиваться.

ЖИВУ СКРОМНО, ЕЗЖУ НА ЛЭНД-РОВЕРЕ

Да уж, не хватает у нас левых партий, без всяких там лексусов… У Вас, кстати, лексус?

Нет, у меня «Лэнд-ровер». Очень дорогая машина... Но живу я весьма скромно. Я заработал деньги в Испании. И как раз я хорошо заработал, когда социалисты победили в Испании. Социалисты сделали чудо. Именно их позиция в экономике, их социализм, способный защитить их от диктата крупного капитала, – это очень хорошо.

Я не мультимиллионер, я заработал на хорошую машину, хорошую квартиру, хороший дом…

Придет премьер Юлия Владимировна, раздаст сбережения Сбербанка, и тогда ваш проект ничто не спасет…

Если только придет Юлия Владимировна и начнет реализовывать свои экономические инициативы, то тогда как раз у нашей партии появится огромное поле для электоральной жатвы.

Относительно экономического таланта Юлии Владимировны, позвольте один пример. 2005 год, повышение цены на мясо с 16 до 32 гривен. Это сделала Юлия Владимировна. Сделала таким же методом, как она пытается сейчас вернуть вклады Сбербанка. Она хочет найти деньги в ревальвации. Юлия Владимировна относится к Украине, как к экспериментальной мыши, она проверяет: работают в Украине законы экономики или нет? А вдруг не работают?

Что произошло тогда? Этот элегантный жест – контрабанде стоп… Правильное дело: с контрабандой надо бороться. Это принималось на ура. Но она проверяла, работает ли один закон, точнее – неэластичность закона на сельхозпродукцию. Незначительные изменения спроса на сельхозпродукцию приводят к значительному изменению цены. Юлия Владимировна вместо того, чтобы планомерно уменьшать таможенные пошлины, просто закрыла дыры. А предложить ничего не смогла. Производить в Украине мясо невыгодно, потому что здесь сложная система налогообложения… Создай условия, подожди полтора года пока вырастут свинки и бычки, и после этого начинай закрывать дырки.

Что произойдет, если Юлия Владимировна начнет возвращать вклады? Конечно, есть огромная надежда на инвентаризацию. Они рассчитывают, что проведут инвентаризацию по возвращению вкладов, вычислят оставшихся в живых, и окажется, что выплатить нужно всего сорок миллиардов гривен.

Дудки, мы считали… Я попросил институт Пахомова посчитать. Это будет минимум 60–70 миллиардов долларов. Где же их взять?

Сделает реприватизацию? Самый дорогой объект в Украине реправатизировали за 24 миллиарда гривен. Это сколько – 5 миллиардов долларов. А надо 70 миллиардов. Больше уже нечего продавать. Ничего нет, ну, максимум 10 миллиардов – Укртелеком.

А если будет включен станок или будут большие займы? Даже незначительный вброс денег приведет к большим инфляционным процессам. А это слом экономической политики.

Юлия Владимировна никогда никакого чуда не произведет.

Социал-демократическая партия (объединенная) выступила с инициативой объединения родственных партий. К вам не обращались с предложением?

Как бы поделикатней сказать… Это великолепно, если им удастся возродиться и что-то организовать… Социал-демократическая идея очень сношена. Она многократно принимала участие во всяких кульбитах, от них тошнит. Она определенно требует смены старых калош.

Беседовала Лана Самохвалова