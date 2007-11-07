ВО «Свобода» утверждает, что милиция незаконно задержала ее активистов

Всеукраинское объединение «Свобода» утверждает, что милиция незаконно задержала нескольких активистов партии в разных регионах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской организации ВО «Свобода».

По данным пресс-службы, сегодня около 12.00 на Майдане Незалежности работниками спецподразделения милиции «Беркут» задержаны участники информационного пикета Всеукраинского объединения «Свобода» руководитель Киевской городской организации и член Политсовета ВО «Свобода» Андрей МОХНИК и Николай МАРТЫНЕНКО.

Как заверяет ВО “Свобода”, задержание состоялось по указанию начальника охраны общественного порядка города Киева.

В сообщении отмечается, что сегодня Киевский окружной административный суд запретил ВО «Cвобода» проводить на Майдане Незалежности акцию под названием «Преступления коммунизма должны быть осуждены, коммунистическая идея – запрещена!». Реагируя по требованию суда, ВО «Свобода» приняло решение не проводить акцию на Майдане Незалежности и подало официальную заявку в КГГА о проведении своей акции на Михайловской площади и размещении информационного пикета на Майдане Незалежности.

“Целью информационного пикета было перенаправление участников акции, которые не были проинформированы о сегодняшнем решении суда и новом месте мероприятия. Несмотря на наличие официальной заявки, милиция прибегла к грубому аресту руководителя Киевской городской организации ВО «Свобода» А.МОХНИКА”, - говорится в сообщении.

По данным объединения, подобные действия представители правоохранительных органов применили в отношении членов ВО «Свобода» и в других регионах. В частности, 7 ноября во Львове работниками милиции было жестоко избиты и задержаны участники акции ВО «Свобода», в том числе депутатов Львовской областного и городского советов. В настоящее время проводится пикетирование Ивано-Франковского районного отдела милиции г. Львова с целью немедленно выпустить задержанных представителей ВО «Свобода».

Также, 6 ноября неизвестные в гражданском ворвались в офис Житомирской областной организации ВО «Свобода». Представившись работниками милиции они устроили провокацию и пытались похитить чучело Ленина, которое должно было быть сожжено 7 ноября во время акции в Житомире.