За 9 лет в Украине заключили 9 тысяч брачных договоров

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, сказал министр юстиции Александр Лавринович, ссылаясь на ежегодные статистические отчеты о работе государственных и частных нотариусов.

В частности, в течение прошлого, в 2012 года, в Украине было заключено всего 1357 брачных договоров.

Кроме того, в 2004 году (с вступлением в силу Семейного кодекса) в стране было заключено 476 брачных договоров, в 2005 году – 687, в 2006 году – 917, в 2007 году – 1263, в 2008 году – 1029, в 2009 году – 942, в 2010 году – 1037, в 2011 году - 1341.

При этом, как свидетельствует нотариальная практика, чаще всего брачные договоры заключаются супружескими парами, где один из супругов является иностранцем.

К тому же, значительная часть таких договоров заключается в г. Киеве. В регионах же количество брачных договоров, которые в среднем заключаются на протяжении года, насчитывает несколько десятков, а в отдельных регионах - вообще единицы.

При словам министра юстиции, такие показатели свидетельствуют о недостаточной осведомленности граждан относительно механизмов защиты имущественных прав. Ведь институт брачного контракта позволяет юридически регулировать имущественные отношения между супругами, в частности после расторжения брака.

*** Как известно, институт брачного контракта появился в Украине в 1992 году с внесением дополнений в Кодекс о браке и семье. Понятие, содержание, правила заключения и расторжения брачного договора были определены главой 10 Семейного кодекса Украины, который вступил в силу 1 января 2004 года.

Брачным договором регулируются имущественные отношения между супругами, определяются их имущественные права и обязанности. Стороны могут договориться о возможном порядке раздела имущества, в том числе и в случае расторжения брака, и т.п.

Брачный договор не может регулировать личные отношения супругов, а также личные отношения между ними и детьми.