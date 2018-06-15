Вехи недели. Постановка для Януковича, компромисс для парламента, ловушка для Кличко

Виктор Янукович провел со страной имитацию диалога. Сложно иначе оценить 4-часовое телевизионное действо, в котором все ходы были расписаны заранее, включая вопросы и благодарственные поклоны. Главе государства, безусловно, было комфортно, его не смущали публичные благодарности отдельных сограждан в лучших монархических традициях. Очень сомнительно, что перенесенный из России телеформат окажется эффективным на украинской почве – не та ментальность. Что касается заявлений самого Януковича, то он предпочел не баловать сенсациями. Трудно назвать удивительным президентское пожелание убрать видеокамеры наблюдения из палаты Юлии Тимошенко. Государственная пенитенциарная служба, похоже, только и ждала этого. Предположения о возможности аренды газотранспортной системы Украины также не выглядят новыми, здесь интереснее другое: состав учредителей газотранспортного консорциума и степень защиты украинских интересов.



С президентской пиар-акцией связано несколько совпадений. Одно из них – новая порция заявлений Рената Кузьмина о наличии у Генеральной прокуратуры доказательств причастности Леонида Кучмы к смерти Георгия Гонгадзе. Экс-президент на заявление Кузьмина отреагировал понятным возмущением, в околополитических кругах зашептались, что зятю Кучмы Виктору Пинчуку придется нелегко. Стремление служителя Фемиды одернуть излишне независимого экс-президента понятно, но почему Ренат Равильевич не проецирует ситуацию на тот период, когда пребывание Виктора Януковича на президентском посту завершится? Что, как минимум, недальновидно.

Еще одним совпадением стало разблокирование работы Верховной Рады практически одновременно с началом «Диалога со страной». И представители Партии регионов, и парламентские оппозиционеры заметно устали от затянувшейся блокады под куполом, но все равно стремились не уступать друг другу. Принятые 22 февраля изменения в парламентский регламент трудно назвать панацеей от кнопкодавства, скорее, это декларация о добрых намерениях и возможность для передышки, необходимая многим «УДАРникам», вынесшим всю тяжесть круглосуточного блокирования на себе. Отметим, что Верховная Рада приняла заявление о поддержке евроинтеграции 315 голосами, хотя многих известных сторонников сближения с ЕС не было в зале, и они не смогли проголосовать. После голосования за распределение постов в парламентских комитетах упомянутое заявление стало первым примером компромисса под куполом Верховной Рады нынешнего созыва. Это дает робкую надежду, что обновленный на две трети депутатский корпус не безнадежен. С другой стороны, не секрет, что уже на этой неделе начнется соревнование за лавры главного миротворца в парламенте, где государственной пропагандистской машине будут противостоять усилия трех оппозиционных партий.

Стоит заметить, что для оппозиции возобновление нормальной парламентской работы может стать испытанием не менее сложным, чем для власти. Руководство «Батькивщины», например, заранее подсуетилось… и выдвинуло кандидатом на пост мэра Киева Виталия Кличко. Все при нем – и известность, и высокий рейтинг, и даже наличие фракций в Киевсовете и парламенте. О двух не слишком удачных попытках Виталия Владимировича занять пост мэра его союзники предпочитают не вспоминать. Заодно и его мнением решили не интересоваться, дабы не отвлекать от решения насущных проблем. Кличко же назвал свое выдвижение преждевременным, поскольку дата проведения и условия выборов в Киеве пока не определены. Крайне сомнительно, что лидер «УДАРа» захочет отказаться от парламентского мандата, чтобы окунуться в гущу столичных проблем, которые при нынешних полномочиях мэр Киева решить не способен.