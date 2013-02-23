Милиция уверяет, что «Беркут» не бил нардепов около Ленина в Ахтырке

Об этом говорится в сообщении сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области.

В сообщении отмечается, что сегодня активисты Коммунистической партии и представители «Свободы» в г. Ахтырка провели акции протеста. Первые заявляли о своем желании восстановить недавно разрушенный памятник В.Ленину, вторые, что не допустят подобных мероприятий.

За действиями митингующих наблюдали почти 300 горожан и представителей СМИ. Для того, чтобы обеспечить охрану общественного порядка во время массовых мероприятий были задействованы около 100 работников милиции.

Вместе с тем в сумской милиции опровергли информацию об избиении представителей ВО ”Свобода” и народных депутатов бойцами спецподразделения «Беркут».

”Эта информация не отвечает действительности. Бойцы спецподразделения «Беркут» в выполнении задач по охране общественного порядка во время митинга вообще не принимали участие», - заявил начальник Ахтырского горотдела милиции Вячеслав Луговой.

По его словам, задача правоохранителей заключалась, в первую очередь, в недопущении силового варианта развития событий между представителями двух политических сил. При этом милиция ни к митингующим, ни к народным избранникам не применяла физическую силу.

Только тогда, когда коммунисты и члены «Свободы» начали потасовку, правоохранители развели конфликтующие стороны и образовали между ними «живой» коридор.

По словам руководителя местной милиции, его подчиненные действовали исключительно в рамках закона.

Сейчас по устному заявлению одного из народных избранников правоохранители проводят проверку относительно применения слезоточивого газа.

Милиционеры продолжают обеспечивать охрану общественного порядка на месте события.