Мэр Сум заявил, что уже подготовил травмпункт для Мирошниченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.Минаев написал накануне на своей странице в Facebook в ответ на то, что 22 февраля мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал, что сломает И.Мирошниченко руки и ноги, если тот приедет в Харьков рушить памятники Ленину.

«Перезвонил в подчиненный мне травмпункт города Сумы при 1-ой горбольнице. Приказал держать наготове гипсовые комплекты на четыре поломанные руки и четыре поломанные ноги народного депутата @Ігор Мірошниченко! Кроме того, пока ”скорая помощь” еще на балансе города, строго наказал держать в баке реанимационного автомобиля (у нас это Форд Транзит Медикал) такой объем топлива, чтобы можно было оперативно смотаться из Сум в Харьков и в Ахтырку – по разу в каждый населенный пункт Слобожанщины :) Надо же будет как-то спасать бедолагу :)”, - написал мэр Сум.

Как сообщал УНИАН, в прошлую пятницу, 15 февраля, в г. Ахтырка Сумской области более 10 свободовцев во главе с И.Мирошниченко разрушили памятник Ленину. Позже Г.Минаев поддержал эту акцию и предложил И.Мирошниченко разрушить также памятники Ленину в Сумах.

”Обещаю, что мои аплодисменты по поводу Ахтырки перейдут в бурные овации по поводу будущих дважды аналогичных событий в Сумах” - написал Г.Минаев в соцсети.

А вчера, 22 февраля, в Сумах депутаты областного совета проголосовали за то, чтобы СБУ обратило внимание на высказывание мэра Сум в социальной сети facebook, касательно публичного демонтажа памятника Ленину в Ахтырке. По мнению депутатов, Г.Минаев имеет не тот статус, который позволяет ему выражать такую позицию. В ответ на это городской голова Сум отреагировал так: «Предлагаю этого Минаева просто расстрелять в затылок, чем так любили заниматься некоторые коммуняки в с 1917-го по 1953 год. Что там «заниматься»? Нет человека – нет проблемы. P.S. От своих слов я отказываться не намерен и готов их повторить хоть с трибуны сессии областного совета, хоть на сессии городского совета (прямо из президиума!), хоть в СБУ, хоть где!».

На сегодня, 23 февраля, в Ахтырке запланированы два митинга - коммунистов и «свободовцев»: мэрия получила соответствующие заявки. Пока что их рассматривает суд, так как эти акции могут перерасти в силовое противостояние, поскольку КПУ планирует установить на постаменте новый памятник Ленину, а «Свобода» с помощью 5 народных депутатов помешать этому.