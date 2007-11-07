Яценюк подтвердил позицию Украины относительно Грузии

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК провел телефонный разговор с министром иностранных дел Грузии Гелой БЕЖУАШВИЛИ, в ходе которого главы внешнеполитических ведомств коснулись вопроса внутриполитической ситуации в этой стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, А.ЯЦЕНЮК подтвердил позицию Украины относительно поддержки демократических процессов в Грузии и выразил надежду, что их развитие будет проходить с соблюдением исключительно конституционных норм.

А.ЯЦЕНЮК отметил важность дальнейшего диалога между властью и оппозицией без применения каких-либо радикальных методов ради мирного выхода из сложившейся ситуации.

Стороны обсудили также актуальное состояние двустороннего сотрудничества, в частности, в экономической и гуманитарной сферах.