Три нашеукраинца до сих пор не подписали соглашение о коалиции с БЮТ

Три члена блока “Наша Украина – Народная самооборона” до сих пор не подписали обязательство о формировании коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и НУ-НС.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил председатель политсовета блока НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«На начало заседания подготовительной группы этих подписей не было», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

При этом он заверил, что в любом случае НУ-НС будет придерживаться своего обязательства и создаст коалицию с БЮТ. «Я вас заверяю, что 228 подписи и из них 72 подписи депутатов от НУ-НС будут стоять под соглашением о создании демократической коалиции, которая будет подписана в тот же день, когда ВР VI созыва соберется на свое заседание», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Комментируя заявление члена НУ-НС Игоря КРИЛЯ о том, что он не намерен подписывать соответствующее соглашение, В.КИРИЛЕНКО сказал: «Он может говорить, что угодно, но согласно решению блока и всех съездов девяти партий, все кандидаты, которые прошли по списку “Наша Украина – Народная самооборона”, будут участниками коалиции демократических сил».

При этом В.КИРИЛЕНКО отметил, что если кто-то из членов НУ-НС не хочет создавать коалицию с БЮТ, то они должны это сказать до начала работы ВР.

«Если кто-то вдруг прозрел и почувствовал, что он за широкую коалицию, то пусть прямо так и скажет. У нас есть еще время, чтобы три следующих депутата, которые прошли по списку НУ-НС, вошли в депутатскую фракцию НУ-НС», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба блока НУ-НС 1 ноября распространила информацию, что обязательство войти в состав одноименной фракции и подписать коалиционное соглашение с БЮТ подписали 69 из 72 народных депутатов, избранных по списку НУ-НС в Верховную Раду Украины шестого созыва. Не поставили свои подписи Иван ПЛЮЩ, Игорь КРИЛЬ и Василий ПЕТЁВКА. Позже пресс-служба блока заявила, что И.КРИЛЬ и В.ПЕТЁВКА подпишут парафированное соглашение о создании демократической коалиции в понедельник – 5 ноября.

Сегодня, 6 ноября, И.КРИЛЬ в комментарии «Газете 24» заявил, что не намерен подписывать соглашение о создании коалиции между БЮТ и НУ-НС.

«Я далек от того, чтобы подписать это обязательство. Мне даже не дали его на руки, хотя я настаивал на том, чтобы внимательно его прочитать и проанализировать. Мне сказали, что это не публичный документ», - сказал И.КРИЛЬ.

По его словам, если документ действительно является не публичным, то почему были вынесены на публичное обсуждение его фамилия и фамилии его коллег. «Почему именно нас трех, хотя мне известно, что не подписавших было больше? Этот документ не имеет юридической силы. Он нужен только для того, чтобы подставлять людей», - сказал И.КРИЛЬ.