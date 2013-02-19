Во время первого зарубежного турне госсекретарь США в Украину не заедет
21:38, 19 февраля 2013Политика
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Госсекретарь США Керри в первом зарубежном турне посетит несколько стран Европы и Азии.
Керри посетит Европу и Азию / Фото : Википедия
Госсекретарь США Джон Керри с 24 февраля по 6 марта совершит свое первое зарубежное турне, в ходе которого посетит Великобританию, Германию, Италию, Турцию, Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
"С 24 февраля по 6 марта Керри совершит свое первое зарубежное турне на посту госсекретаря... В каждой из стран он планирует встретиться с представителями руководства и гражданскими лидерами", - сообщила официальный представитель госдепартамента Виктория Нуланд сегодня на брифинге.По ее словам, Дж.Керри намерен обсудить в турне как вопросы двусторонних отношений, так и аспекты мировой политики - проблемы безопасности, а также ситуацию в Сирии и Мали.
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