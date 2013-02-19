В Черкассах требуют отставки губернатора

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге на площади перед облгосадминистрацией приняли участие около 200 человек. На этой же площади проходила выставка военной техники, посвященная Дню защитника Отчизны, и оппозиционеры, воспользовавшись экспозицией, произносили речи с БТРов.

По словам координатора Совета оппозиционных сил Черкасской области Леонида Даценко, этим митингом оппозиция начала ряд акций, посвященных требованию освобождения от должности главы Черкасской облгосадминистрации С.Тулуба и годовщине инаугурации Президента Украины Виктора Януковича.

Так, сегодня был проведен «народный трибунал над властью». «На народном трибунале над властью каждый житель города может дать свои свидетельства о том «улучшении», которое ему подсунули», - уточнил Л.Даценко.

Как рассказал председатель областной организации ВО «Свобода» Юрий Ботнар, 25 февраля оппозиция проведет траурный флешмоб, приуроченный ко второй годовщине инаугурации В.Януковича: «Это будет шествие, во время которого участники акции будут выражать скорбь в связи с годовщиной смерти демократии в Украине».

Одновременно с митингом оппозиции представители Партии регионов выставили собственный пикет, одним из лозунгов которого был: «Дайте парламенту работать».