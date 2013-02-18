ГПтС: отпала необходимость везти Тимошенко в Киев

22:54, 18 февраля 2013
Политика
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Киевский апелляционный суд известил пенитенциарную службу о том, что 19 февраля допрос свидетеля по делу об убийстве Е.Щербаня не состоится.

ГПтС: отпала необходимость везти Тимошенко в Киев

Свидетель сообщил о невозможности прибыть со ссылкой на болезнь.

Об этом сообщает Государственная пенитенциарная служба Украины на своем сайте.

Эта информация была доведена до сведения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, в связи с чем необходимость в этапировании Ю.Тимошенко из Харькова в Киев нет.

Как ранее сообщала ГПтС, на имя руководства колонии поступило заявление Тимошенко о ее желании участвовать в судебном заседании, запланированном на 19 февраля т.г. в Апелляционном суде г. Киева, где должен был состояться допрос экс-губернатора Донецкой области Владимира Щербаня качестве свидетеля по делу об организации заказного убийства народного депутата Евгения Щербаня.

ГПтС отмечает, что начала организацию всех подготовительных мер для этапирования.

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