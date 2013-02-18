На одесских довыборах победили двое регионалов

По результатам промежуточных выборов в двух районах Одесской области в областной совет прошли кандидаты от Партии регионов – заместитель губернатора Одесской области Петр Хлыцов и главный редактор газеты «Обозрение плюс», пресс-секретарь депутата Верховной Рады Антона Киссе Мария Попова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе аппаратного совещания в областной государственной администрации заявил П. Хлыцов.

По его данным, в одномандатном мажоритарном избирательном округе №27 (Болградский район), где победила М. Попова с результатом 61,15%, явка составила около 35%. На втором месте - Петр Кисса (КПУ) - 22, 15%.

В округе №63 (Фрунзовский район) – явка была 74,74%, победил П. Хлыцов с результатом 88,84%. На втором месте – Сергей Гуцалюк («УДАР») – 3,24%.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля в Болградском и Фрунзовском районах Одесской области прошли выборы депутатов областной совета вместо ушедших в Верховную Раду мажоритарщиков Антона Киссе и Александра Пресмана.

В Болградском районе (27 избирательный округ) свои кандидатуры выдвинули: врач Виктор Дишли (ВО «Батькивщина»), Петр Кисса (КПУ), главный редактор газеты «Обозрение плюс» Мария Попова (Партия регионов), главный инженер ОДО «Арцизский завод ЖБК» Олег Хомяк (УДАР).

Во Фрунзенском районе (63 избирательный округ) в качестве кандидатов были зарегистрированы: механик фермерского хозяйства «РОД» Вадим Ватав (ВО «Свобода»), безработная Лариса Гусак (ВО «Батькивщина»), общественный деятель и директор частного предприятия «КСК Инвест» Сергей Гуцалюк («УДАР»), директор ООО «Старлайф» Александр Трофимов (КПУ), вице-губернатор Одесской области Петр Хлыцов (Партия регионов).

Всего в составе Одесского областного совета – 132 депутата.

В 2010 году на выборах в местные советы в Одесский областной совет прошли депутаты от 8 партий: Партии регионов, «Сильной Украины», КПУ, Социалистической партии Украины, «Фронта змін», «Родины», «Батькiвщини» и «Народной партии».