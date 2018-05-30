Вехи недели. Рада на взводе, Янукович на трубе, свидетели по вызову

На настойчивое стремление оппозиционеров обеспечить персональное голосование всех народных депутатов Партия регионов ответила тяжелой артиллерией. Лидер фракции «регионалов» Александр Ефремов не пожалел свой Vertu, чтобы показать, как заблокировать «кнопку Яценюка» в присутствии последнего. Михаил Чечетов с напускным геройством обещает разблокировать парламент и принять закон о проведении выборов на мажоритарной основе. К сожалению, Михаил Васильевич в риторическом запале забыл, что разблокирование любым способом лишает президента права роспуска Верховной Рады в случае 30-дневного бездействия.

Отметим, что председатель Верховной Рады Владимир Рыбак выступает в качестве «доброго следователя», утверждая, что категорически против силового разблокирования парламента или ухода «большевиков» в другое помещение для проведения парламентского заседания. Подобный сценарий для «партии, привыкшей не гнать порожняк», выглядит неприемлемым, поскольку будет означать отступление. «Регионалы» же изо все сил пытаются доказать, что власть сильна, но получается это все менее убедительно.

К чести оппозиционеров отметим, что они не испугались инициатив оппонентов. Более того – сами угрожают партии власти. Одни обещают выдвижение согласованных кандидатов от оппозиции по всем округам в случае досрочной избирательной кампании, другие – Арсений Яценюк – ратуют за проведение досрочных президентских выборов. Виктор Янукович тем временем без устали убеждает, что евроинтеграция и подписание Соглашения об ассоциации с ЕС остаются внешнеполитическими приоритетами Украины. По словам премьер-министра Николая Азарова, ответственность за успех европейской интеграции несут все без исключения члены правительства. Правда, уже сегодня понятно, что дорога в Европу – в прямом и переносном смысле этого слова – будет непростой. Таяние снега превратило большинство украинских трасс в направления движения, мало напоминающие европейские автобаны.

Уже испытанным способом – через западное издание Politique International - Юлия Тимошенко дала понять, что по-прежнему остается главным противником Виктора Януковича. Своим потенциальным партнерам по оппозиции Виталию Кличко и Олегу Тягныбоку Юлия Владимировна отвесила пару ритуальных поклонов, зато на президента обрушилась с усиленной дозой накопленных обвинений. Стоит ли удивляться, что сотрудники Государственной пенитенциарной службы не спешат выполнять требование Тимошенко доставить ее в суд, которое она отказывалась подтвердить собственным автографом.

Тем временем по делу Щербаня допрошены первые свидетели, показания которых продемонстрировали высокую степень самоуверенности сотрудников Генеральной прокуратуры. Наивно полагать, что и граждане Украины, и западные политики поверят данным под присягой показаниям на уровне «одна баба сказала». Элементы неопределенности и мелодраматичности, внесенные Игорем Марьинковым и Сергеем Зайцевым, должны помочь повышению общественного интереса к «прокурор-шоу», но могут вызвать обратный эффект.

В интересах Виктора Януковича лишение Юлии Тимошенко имиджа непогрешимой в глазах западных политиков. Далеко не факт, что это удастся сделать до запланированного на 25 февраля саммита Украина – ЕС, ведь лидер «Батькивщины» выстраивала отношения с европейскими политиками не один год. Трудно назвать триумфальным и визит Виктора Януковича в Туркменистан, где украинский президент провел интенсивные переговоры со своим тамошним коллегой с труднопроизносимыми именем и фамилией. Впрочем, Гурбангуллы Бердымухамедов оказался радушным хозяином. В активе украинской стороны – меморандум о сотрудничестве «Туркменгаза» и «Нефтегаза Украины», в пассиве – отсутствие свободных объемов «голубого золота» и общей украинско-туркменской границы.