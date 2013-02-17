Количество пострадавших от взрыва газа в Киеве возросло до восьми
Во время взрыва газа в киевском ресторане «Апрель» пострадало 8 человек.
Об этом УНИАН сообщили в столичном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как отметили в главке, информация о чрезвычайном происшествии поступила в 15:17 - в ресторане на ул. Большой Васильковской, 23 произошел взрыв бытового газа. На место немедленно прибыли пожарные подразделения.
Выяснено, что причиной взрыва стал 20-литровый газовый баллон. Ожоги 80 % тела получили три человека, остальные 5 - телесные повреждения. Все пострадавшие госпитализированы в киевские больницы.
В результате взрыва поврежены несущие конструкции перекрытия помещения на площади 130 кв. м. Других разрушений здания не произошло. Кроме того, как отметили в управлении, серьезного возгорания не возникло.
На месте события работают оперативно-следственные группы.