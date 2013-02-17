УДАР расклеил напоминание нардепам, что голосовать следует лично (фото)
Ударовцы, которые блокируют Верховную Раду, приклеили на каждом рабочем месте в сессионном зале наклейку с надписью "Голосую лично, не голосую за других".
Об этом сообщил народный депутат фракции "УДАР" Сергей Каплин в эксклюзивном интервью «Обозревателю».
«Большинство заболело распространенной политической болезнью - бессовестностью. И эту совесть нужно всяческим образом разбудить. Наклейки на рабочих местах депутатов должны напоминать слугам народа, что их избиратели голосуют самостоятельно и ждут того же от своих представителей в ВР», - цитирует С.Каплина пресс-служба партии.
«Персональное голосование должно стать отсчетом в формировании новой парламентской культуры, культуры, которая вернет доверие к Раде и депутатам. Пока народ не увидит, что его избранники работают лично и, соответственно, несут ответственность за свое голосование, люди будут презирать украинский парламент», - считает политик.