УДАР расклеил напоминание нардепам, что голосовать следует лично (фото)

Об этом сообщил народный депутат фракции "УДАР" Сергей Каплин в эксклюзивном интервью «Обозревателю».

«Большинство заболело распространенной политической болезнью - бессовестностью. И эту совесть нужно всяческим образом разбудить. Наклейки на рабочих местах депутатов должны напоминать слугам народа, что их избиратели голосуют самостоятельно и ждут того же от своих представителей в ВР», - цитирует С.Каплина пресс-служба партии.

«Персональное голосование должно стать отсчетом в формировании новой парламентской культуры, культуры, которая вернет доверие к Раде и депутатам. Пока народ не увидит, что его избранники работают лично и, соответственно, несут ответственность за свое голосование, люди будут презирать украинский парламент», - считает политик.