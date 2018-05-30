Украинский интерес. Воспоминания о будущем

Продолжительный визит Виктора Януковича в Туркменистан проходил по всем принятым в Центральной Азии правилам. Украинский президент постарался оказать своему туркменскому коллеге Гурбангуллы Бердымухаммедову максимальное уважение, для чего есть свои причины: наша страна пытается восстановить поставки туркменского газа, бывшего в 90-х – первой половине 2000-х годов палочкой-выручалочкой для украинской экономики. Хотя меморандум между «Нафтогазом Украины» и «Туркменгазом» подписан, это не означает, что первые тысячи кубометров туркменского «голубого золота» вскоре будут прокачаны по украинской ГТС. «Перепрыгнуть Россию» - именно такое задание стоит сегодня перед украинскими переговорщиками.



Не исключено, что возможность получения газа из Туркменистана станет одним из условий создания газотранспортного консорциума, переговоры о котором между Киевом и Москвой заметно активизировались. Давнишняя идея Кучмы, Путина и Шрёдера, поменявшего пост канцлера ФРГ на службу «Газпрому», может быть реализована без участия Европейского Союза. Тамошним небожителям не интересны частности и нюансы, их больше интересуют бесперебойные поставки газа и получение скидок по уже существующим контрактам. Отмечу, что Европейская Комиссия предложила Украине сначала разобраться с перспективами использования своей ГТС, а уже потом конкретизировать запросы о помощи. Так что официальному Киеву предстоит отстаивать свои интересы один на один с теряющим влияние, но отказывающимся это признавать «Газпромом».

Парадоксальным образом готовится к саммиту Украина – ЕС Виктор Янукович. Если министр иностранных дел Леонид Кожара ратует за создание единого экономического пространства между Европейским Союзом и Таможенным союзом, то глава государства без устали повторяет мантру «Политической воли для подписания Соглашения об ассоциации» достаточно». В качестве дополнительного аргумента Янукович готовится привезти в Брюссель показания свидетелей по делу об убийстве Евгения Щербаня, развенчивающие (в его понимании) образ «непогрешимой Юлии». Та, в свою очередь, пытается играть на опережение, эмоционально поведав французскому журналу Politique Internstional о «каннибальских нравах» украинского президента. Целевая аудитория и сравнения выбраны удачно – во Франции помнят диктатора-людоеда Бокассу из Центральноафриканской республики.

В украинское информационное пространство постепенно просачиваются 19 критериев пригодности страны к подписанию Соглашения об ассоциации. Их передал своим собеседникам в Киеве на минувшей неделе еврокомиссар Штефан Фюле, отметивший пару дней назад, что ЕС не планирует создавать зону свободной торговли с Украиной отдельно от Соглашения об ассоциации.

Многие из критериев неоднократно озвучивались европейскими дипломатами и ранее. Интересно, что среди прочего ЕС предлагает пересмотреть наиболее одиозные нормативные акты, откорректировав их в сотрудничестве с Советом Европы и Венецианской комиссией. Готовность украинской власти выполнять эти критерии будет понятна буквально весной, о чем напомнил членам правительства премьер-министр Николай Азаров. Он подчеркнул, что все члены Кабинета Министров несут ответственность за успешную евроинтеграцию страны.

Пока же персональную евроинтеграцию осуществил бывший и.о. министра обороны Валерий Иващенко, получивший политическое убежище в Дании. Напомню, что бывший руководитель военного ведомства получил условный срок наказания за злоупотребления, которые, по словам народного депутата Анатолия Гриценко, были спровоцированы одним из народных депутатов фракции «Батькивщина». Иващенко заявил, что на него оказывалось давление с целью получения показаний на Юлию Тимошенко и Александра Турчинова, поэтому он попросил политическое убежище в ЕС.

Евгений Магда