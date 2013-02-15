В ВР предлагают узаконить двойное гражданство

Об этом сообщается на сайте парламента.

В частности, соответствующий проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно двойного гражданства в Украине зарегистрирован 15 февраля.

Вместе с тем, текст документа на сайте ВР отсутствует.

Как сообщал УНИАН, Конституцией Украины предусмотрено, что в государстве существует единое гражданство.