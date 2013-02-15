В ВР предлагают узаконить двойное гражданство
21:29, 15 февраля 2013Политика
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Народный депутат Лев Миримский (внефракционный) зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о двойном гражданстве.
Миримский хочет изменить Конституцию
Об этом сообщается на сайте парламента.
В частности, соответствующий проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно двойного гражданства в Украине зарегистрирован 15 февраля.
Вместе с тем, текст документа на сайте ВР отсутствует.
Как сообщал УНИАН, Конституцией Украины предусмотрено, что в государстве существует единое гражданство.
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