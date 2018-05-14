Вехи недели. Круглосуточный «УДАР», Фюле без обиняков и гримасы Фемиды

Виктор Янукович завершил комплектование правительства. Высший административный суд создал опасный прецедент, лишив полномочий двоих депутатов через 100 дней после их избрания.

Оппозиция сумела доказать, что способна совершать исторические поступки, ведь парламентская сессия не открылась вовремя впервые в истории независимой Украины. Депутаты от «УДАРа» днюют и ночуют в сессионном зале, демонстрируя решимость добиваться персонального голосования. Остальных оппозиционеров на ночные дежурства соратникам Кличко не удалось заманить даже пирожками и варениками от Марии Матиос. Вряд ли они решили, что не барское это дело, скорее, все дело в нарастающих противоречиях внутри оппозиционного лагеря. По крайней мере, трио лидеров оппозиционных фракций только в отношении процедуры голосования каждого депутата выступает в унисон, в остальных вопросах мнения расходятся до противоположных. Если Кличко полон решимости развивать успех, то Яценюк и Тягныбок пребывают в поиске вариантов действия для своих парламентских отрядов. Несколько неуклюжее стремление Александры Кужель превратить в лидера оппозиции политика, которого она недавно называла «шавкой», сыграло с Арсением Петровичем злую шутку: его неспособность управлять фракцией «Батькивщина» как единым организмом становится все более очевидной. Даже обещанное «регионалом» Владиславом Лукьяновым уголовное дело против Яценюка не способно укрепить его позиции в оппозиционном лагере. Досрочные парламентские выборы, о которых говорят и во власти и в оппозиции, выглядят скорее большим блефом, чем реальным сценарием развития ситуации.

Партия регионов также не радует внятностью позиции и адекватностью заявлений лидеров. Стремление «регионалов» доказать, что персонального голосования не может быть потому, что не может быть вообще, вызывает законное недоумение не только у оппонентов, но и избирателей партии власти. Доводя ситуацию до абсурда, однопартийцы Януковича не повышают свой и президентский авторитет. Самой крупной парламентской фракции пришлось призвать на помощь «тяжелую артиллерию»: к переговорам с оппозиционерами подключился первый вице-премьер Сергей Арбузов. Интересно, появятся ли на улицах столицы тематические сити-лайты, воспевающие миротворческие таланты Сергея Геннадиевича?

Стоит отметить, что и представители власти, и лидеры оппозиционных партий заверили еврокомиссара по вопросам расширения и сотрудничества Штефана Фюле, что готовы сделать все для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Жаль, что брюссельский гость оказался не столь легковерным, и напомнил, что уровень развития демократии в нашей стране оставляет желать лучшего. Фюле с подкупающей прямотой отметил, что Евросоюз не хочет, чтобы Украина потеряла шанс на подписание СА, но в этом вопросе многое зависит от ее руководства. Его представители – Виктор Янукович (в общении с литовской коллегой Далей Грибаускайте) и Николай Азаров в переговорах с Фюле – заверили, что понимают стоящие перед Украиной проблемы. Перспективу их решения евро-бюрократы уложили в 19 критериев, которые нашей стране необходимо выполнить к саммиту «Восточного партнерства» в ноябре 2013 года. И пересдача в случае провала этого экзамена будет нескоро.

Виктор Янукович завершил формирование правительства, назначив на вакантные должности министров культуры и промышленной политики опытных управленцев, не чуждых Партии регионов. Игры в правящую коалицию, предполагающие расширение электоральной базы президента, завершились, не начавшись. Среди других любопытных новостей – появление у главы президентской администрации Сергея Лёвочкина 20% акций телеканала «Интер», которые он передал в управление своему партнеру Дмитрию Фирташу. Конечно, хочется верить обещаниям Сергея Владимировича не вмешиваться в редакционную политику телеканала, но реальность зачастую оказывается сильнее добрых намерений.

Например, мог ли кто-нибудь представить, что у народных депутатов могут отобрать мандаты спустя почти два месяца после принятия присяги. Но Высший административный суд доказал, что украинская Фемида бывает бессмысленной и беспощадной, объявив лишенными депутатских полномочий младшего брата Виктора Балоги Павла и соратника Петра Порошенко Александра Домбровского. Намек ВАСУ абсолютно прозрачен, ведь Домбровский был мажоритарником, а Балога-младший стал единственным, кто покинул ряды фракции Партии регионов. Оппозиционные фракции уже высказали свою поддержку коллегам-лишенцам, а те не исключают возможности поиска справедливости в Европейском суде по правам человека.