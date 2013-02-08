Доний: Вся оппозиция должна стать на защиту Балоги и Домбровского

Такое мнение высказал народный депутат Украины Олесь Доний в комментарии УНИАН.

По его убеждению, решение ВАСУ это ответ власти на согласованные действия оппозиции по принуждению Партии регионов и ее союзников в Верховной Раде к персональному голосованию.

«Таким образом идет запугивание оппозиционной среды. Следующим шагом власти будет выдергивания из фракций тех, кто такого сценария боится», - считает он.

Целью такого решения, по его убеждению, является раскол оппозиционной среды и уменьшение ее численности

«Не случайно были выбраны именно эти депутаты. Балога имеет достаточно сложные отношения со всеми оппозиционными силами, а Домбровский победил в достаточно сильном противостоянии с оппозиционной средой. Поэтому это удар по двум сильным политическим игрокам - Балоге и Порошенко, которые не входят в оппозиционные фракции, а значит есть надежда, что за них никто не заступится», - отмечает О. Доний.

При этом он убежден, что вся оппозиция должна выступить единой силой в этом вопросе и не ограничиться заявлениями.

«Отстаивание права на законность должно стать общим интересом. Хотелось бы верить, что и в среде регионалов найдутся те голоса, которые назовут эту ситуацию ударом по всем основам государства», - подчеркнул он.

Сам депутат заявил, что не боится повторить судьбу Балоги или Домбровского.

«Потеря депутатского мандата это не то, чего стоит бояться», - отмечает он.

При этом политик отмечает, что данное решение суда нельзя считать прецедентом.

«Прецедентом была отмена Конституционным судом Украины конституционной реформы, принятой парламентом в 2005 году. Сейчас власть действует аналогичным образом. Поэтому это не прецедент. Власть действует протоптанной тропой», - отмечает оппозиционер.