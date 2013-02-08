Лидеры ЕС подтвердили, что подпишут Соглашение, если Украина выполнит условия

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном заключении по итогам двухдневного заседания Европейского совета.

“Европейский совет еще раз подтверждает свое обязательство подписать соглашение с Украиной в полном соответствии с заключением Совета от 10 декабря 2012 года”, - говорится в выводах.

Как сообщал УНИАН, Совет иностранных дел ЕС 10 декабря прошлого года одобрил заключение по Украине, в котором заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства”, запланированного на ноябрь этого года, при условии решительных действий и ощутимого прогресса со стороны Киева в разрешении проблемы выборочного правосудия, устранении недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, и продолжении реформ, определенных в Повестке дня ассоциации.