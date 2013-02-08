У Пшонки опровергают заявления Москаля о росте преступности

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, народный депутат, который сделал такое заявление, давая оценку состоянию преступности в государстве за январь 2013 года, не учел требований нового Уголовного процессуального кодекса.

В частности, согласно предписаниям статьи 214 УПК Украины, внесению в Единый реестр досудебных расследований подлежат все заявления, сообщения об уголовных правонарушениях, которые поступили в органы прокуратуры или органы досудебного расследования.

При этом отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении не допускается.

Кроме того, в заявлениях народного депутата не было отмечено, что согласно требованиям нового УПК, вообще отменен институт доследственной проверки, который существовал до 20 ноября 2012 года.

Соответственно, в Едином реестре досудебных расследований, в отличие от процессуального порядка, определенного Уголовно-процессуальным кодексом Украины 1960 года, который утратил действие, по всем без исключения уголовным правонарушениям начинается досудебное расследование.

Осуществление такого расследования до внесения сведений в Реестр не допускается и влечет за собой ответственность, установленную законом.

«В заявлениях народного депутата статистические данные относительно оценки состояния и структуры преступности в январе 2013 года приведены с учетом массива уголовных правонарушений, по которым в предыдущие периоды принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела», - отмечается в сообщении.

Таким образом, примененное сравнение количества преступлений, совершенных в январе 2012 года, с количеством зарегистрированных в Едином реестре досудебных расследований уголовных правонарушений в январе 2013-го является некорректным, а выводы этого сравнения, сделанные депутатом, вообще не отвечают действительности, отметили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля народный депутат Геннадий Москаль заявил о резком росте уровня преступности у Украины - в январе зарегистрировано 148 тыс. производств против 42 тыс. за аналогичный период 2012 года.

7 февраля в Министерстве внутренних дел заявили, что сообщения Г.Москаля о всплеске уровня преступности в государстве основываются на тех изменениях в системе учета сообщений граждан, которые вступили в действие со вступлением в силу нового Уголовного процессуального кодекса.