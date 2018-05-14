Под грифом «критично»: Украина, Рада и евроинтеграция

Украина – не Европа. Это в очередной раз доказали и себе, и обществу, и долгожданному заграничному гостю украинские политики. Еврокомиссар должен был выступить в Верховной Раде и встретиться с украинскими министрами. Причем, в правительстве даже с гордостью заявляли, что участие Штефана Фюле в расширенном заседании Кабинета министров Украины будет первым подобным прецедентом в истории взаимоотношений нашей страны с Евросоюзом. Однако гордость эта была преждевременной. Визит не задался с самого начала.

Собственно, никакого расширенного заседания Кабмина не получилось. Громко заявленное событие свелось к встрече Штефана Фюле с премьером Николаем Азаровым и министрами. Николай Янович прогнозируемо завел старую шарманку: про создание всех условий для подписания соглашения об ассоциации и подготовке к саммиту Украина-ЕС, который запланирован на 28 февраля, и про осуществление системных реформ в сферах, приоритетных для партнеров Украины в Европе.

Также глава правительства упомянул про дальнейшую модернизацию избирательной системы и системы правосудия на основе европейских стандартов и напомнил о давно обещанном европейскими партнерами безвизовом режиме для украинцев. «Для нас важной задачей остается выполнение плана действий по либерализации визового режима», - подчеркнул он.

По словам Николая Азарова, речь идет не только о свободном перемещении украинских граждан по территории Евросоюза. Для Украины важно также внедрить «европейские стандарты в сфере юстиции, свободы и безопасности». «Уже проведена системная реформа в таких сферах, как охрана границы, защита персональных данных… Реализуются мероприятия по борьбе с организованной преступностью, торговлей людьми, наркотиками, отмыванием денег и финансированием терроризма», - уверенно рапортовал премьер-министр.

Азаров также сообщил еврокомиссару, что в Верховной Раде находится пять законопроектов, принятие которых является важным для либерализации визового режима. И пообещал, что на следующей неделе Кабмин передаст в парламент еще два законопроекта «по совершенствованию институциональной системы персональных данных и предотвращению и противодействию дискриминации».

Что касается реформирования системы правосудия, Азаров напомнил, что ряд законодательных актов в этой сфере уже приняты. А на повестке дня у украинской власти – реформирование прокуратуры и милиции.

«Слово за Верховной Радой. Мы ожидаем, что не только парламентское большинство, но и оппозиция докажет свою преданность европейской интеграции, проголосовав за эти законопроекты», - заявил премьер-министр.

Однако еврокомиссар воспринял отчет об успехах «покращення» весьма критично. «Я в последний раз посещал Украину пять месяцев назад. Тогда я говорил, что прогресс Украины зависит от ряда вопросов... Сегодня, спустя 5 месяцев, многие наши опасения остаются прежними», - сказал он.

По его мнению, все реформы, обещанные украинской стороной, могут растянуться на годы. Но, если посмотреть на политический календарь ЕС, то для воплощения планов, озвученных премьер-министром Николаем Азаровым, «есть месяцы, а не годы».

Грубо говоря, если Украина намерена подписать соглашение об ассоциации в ноябре текущего года, во время саммита Восточного партнерства – шевелиться нужно быстрее.

Получится это у правительства, или нет – пока неизвестно. Ведь подведет или не подведет депутатский корпус Николая Азарова в будущем – рано гадать. Но сегодня – подвел.

О том, что выступление Штефана Фюле в сессионном зале парламента срывается, стало понятно еще накануне его приезда. Оппозиция блокирует работу Верховной Рады, требуя обязательного персонального голосования депутатов, с пятого февраля. Однако представители Партии регионов считают такой саботаж работы парламента если не попыткой спровоцировать дипломатический скандал, то точно пиар-ходом оппозиционеров. «У нас создается мнение, что это (блокирование работы Верховной Рады – ред.) делается сознательно», - заявил глава фракции Партии регионов Александр Ефремов.

По его словам, у провластных депутатов создается впечатление, что «Кличко наверстывает свою пиар-кампанию». «Но этого нельзя делать за счет государства», - возмутился Ефремов и подчеркнул, что незаконными методами нельзя добиться легитимных решений.

В свою очередь, его коллега по фракции, народный депутат Алексей Плотников отметил, что «блокирование сессионного зала в контексте не выступления в нем Фюле – сомнительный успех оппозиции». «Визит Штефана Фюле в Украину – вполне удачный. С его стороны были доведены четкие мессиджи о возможности, необходимости и условиях подписания соглашения об ассоциации. И руководство Украины продемонстрировало желание подписания соглашения об ассоциации и желание выполнения необходимых условий», - считает Плотников.

Тем не менее, сам Фюле давать оценок блокированию украинского парламента не стал. На встрече со спикером Верховной Рады и лидерами фракций еврокомиссар заявил, что приехал в Украину не критиковать происходящее в стране. Однако, при этом добавил, что не понимает событий в украинском парламенте. «Я понял, что фактически Верховная Рада не работает. Не принимаются законы, как это должно быть, как это ожидают граждане. Я здесь не для того, чтобы давать оценки…», - мягко сказал он и добавил, что если Украина хочет в Европу, то для этого все же нужно обеспечить законодательную базу.

Напоследок Штефан Фюле сообщил, что Европейский союз расценивает события, происходящие в Украине, под грифом «критично», напомнив, что это связано с осуждением бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, с проведением парламентских выборов и зафиксированными нарушениями демократических стандартов.

«И власть, и оппозиция сделали все, чтобы продемонстрировать: с этой страной дела иметь нельзя», - прокомментировал УНИАН ситуацию политолог Алексей Красноперов.

«Оппозиционеры так и не смогли определиться, для чего же они блокируют парламент – для введения сенсорной кнопки или для недопущения повышения тарифов (что, к слову, поддерживает ЕС и что является одним из ключевых условий возобновления сотрудничества с МВФ). Власть же не нашла ничего лучше, чем устами Ефремова винить оппозицию в деструктиве, а устами Рыбака – и вовсе рассуждать о том, что сессионный зал можно разблокировать лишь силовыми методами, но он этого не допустит (полунамек-полуугроза, не красящие ни Рыбака, ни парламент, ни всю страну в глазах Фюле). Ну, и, конечно, не скрасило увиденного еврочиновником и свежее постановление знаменитого Печерского райсуда о доставке Тимошенко в Киев на суд по «делу Щербаня», - пояснил он.

По словам политолога, сегодняшние события, с одной стороны, можно списать на безалаберность и бездарность украинского политикума. С другой – существует вероятность, что «никто и не хотел показать хорошего лица». «Никому не известно, хотят ли наши политики куда-либо интегрироваться. Похоже, их в нынешней ситуации и так все устраивает», - подытожил он Красноперов.

Татьяна Урбанская