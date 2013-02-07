Журналисты крымского телеканала бастуют из-за долгов по зарплате

«Как мы и предупреждали владельцев и президента телекомпании, на "Черноморке" началась забастовка. Нам не выплачивают зарплату», - написал на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сотрудник ЧТРК - известный крымский тележурналист Владимир Андронаки.

Журналисты пришли на работу, но не выполняют свои обязанности. В итоге - под угрозой срыва выпуск новостей и другие программы. Эфир сейчас заполняется архивными материалами.

По информации В.Андронаки, президент ЧТРК Елена Титаренко и главный редактор Александра Квитко сначала оправдывались, «дескать, ничего не знаем, разберёмся», а потом пошли на переговоры. «Мы непреклонны: все деньги выплачивайте, тогда будем работать», - отмечает журналист.

Информацию о забастовке подтвердили УНИАН и другие сотрудники ЧТРК.

Как заявила УНИАН один из учредителей канала народный депутат Людмила Денисова, «Владимир Анронаки и другая группа лиц начали выполнять заказы на стороне с использованием техники, которая принадлежит компании. Группа лиц была наказана. Есть задержка по заработной плате - два месяца. Есть некоторые проблемы в коллективе, есть некоторые проблемы у учредителей - вы знаете, как сейчас относятся к оппозиционным предприятиям. Сейчас проблема задолженности по заработной плате решается. Я думаю: она будет решена. Сегодня уже выплачивается часть зарплаты».

Депутат заявила также, что если В.Анронаки что-то не устраивает, то журналист может прекратить работать на ЧТРК: «У нас же нет рабства в стране. Пожалуйста, он может расстаться с телекомпанией, долги ему будут выплачены, если таковые есть».

Справка УНИАН. Черноморская телерадиокомпания создана в декабре 1993 года. Сейчас она охватывает вещанием территорию Крымской автономии и Севастополя.

Канал контролируют депутаты Верховной Рады Украины от оппозиции Андрей Сенченко и Людмила Денисова. Президент ЧТРК Елена Титаренко и главный редактор Александра Квитко – дочери Людмилы Денисовой.