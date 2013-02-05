Могилев сел на экскаватор и снес ворота на пляж в Ялте (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского правительства, перед тем, как снести ворота А.Могилев сказал: «Крымчане устали от незаконных заборов. Собственнику этого строения дали месяц, чтобы освободить проход к морю. Он законное решение проигнорировал. Сегодняшним мероприятием мы предупреждаем всех, кто ведет такую деятельность в Крыму - все незаконные заборы будут демонтированы».

Премьер Крыма подчеркнул, что все попытки незаконно преградить вход на общественные пляжи и впредь будут жестко пресекаться - в соответствии с законом. При этом ответственность будут нести не только собственники незаконных заборов и шлагбаумов, но и чиновники на местах, которые допустили нарушение закона.

«Пляжи - это собственность граждан Украины. Будет проведена проверка законности всех строений, которые преграждают проход на пляжи. В случае несоответствия закону, они будут демонтированы», - заявил глава Совмина.

Как сообщал УНИАН, Минкурортов Крыма в конце 2012 года обратилось к владельцам дач и других строений, которые незаконно перекрывают доступ туристов к пляжам и Черному и Азовскому морям, с требованием добровольно убрать заборы до марта 2013 года. С марта Минтуризма автономии обещает начать масштабную расчистку береговой линии от незаконных преград.

Украинское законодательство ограничивает ведение хозяйственной деятельности в прибрежных защитных полосах, а также запрещает строительство любых сооружений, кроме гидротехнических, гидрометрических и линейных. Это предполагает доступность пляжей для пользования туристами и жителями полуострова.

В Крыму, по официальным данным, 558 пляжей. Из них 339 - пляжи санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, 219 - общественные пляжи.