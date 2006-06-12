Социалистическая партия Украины не выходит из переговоров по созданию Коалиции демократических сил. Об этом первый секретарь Политсовета СПУ Иосиф ВИНСКИЙ заявил сегодня в интервью журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ.

"У Соцпартии есть четкое решение: должна быть Коалиция демократических сил, соответствующий формат этой коалиции, соответствующий баланс - политика, экономика, социальная сфера, регламент, кадровые назначения, позволяющие коалиции стабильно работать на протяжении 5 лет", - подчеркнул народный депутат, добавив: "Мы из переговоров не выходим, ждем следующих шагов "Нашей Украины".

По словам И.ВИНСКОГО, вопрос избрания спикера не является вопросом "личных амбиций Александра МОРОЗА".

"Для нас важно, как будет двигаться государство, какова будет внешняя и внутренняя политика, каков будет баланс, чтобы не было того, что случилось год назад. Мы этого не хотим. Мы хотим коалицию на 5 лет. Потому нет позиции лично МОРОЗА, есть решение Политсовета Социалистической партии Украины, которое не имеет права нарушить ни МОРОЗ, ни ВИНСКИЙ", - подчеркнул народный депутат.

Он также отметил, что "Соцпартия - не та структура, которая будет торговаться за должности".

"Мы хотим, чтобы все было честно, справедливо, открыто, и с пониманием стратегии развития государства. Наше предложение относительно должности спикера только на это направлено. Мы хотим стабилизировать ситуацию и дать Украине стабильно 5 лет развиваться в европейском направлении", - отметил И.ВИНСКИЙ.

По словам народного депутата, "как только наши партнеры будут готовы к конкретной работе, мы готовы подписывать документ".

"В тексте соглашения все компромиссы уже пройдены. И с точки зрения регламента, и с точки зрения распределения должностей, с точки зрения внутренней, внешней политической ситуации, компромиссы уже найдены. И должность спикера как раз и была одним из вариантов компромисса", - отметил первый секретер Политсовета СПУ.

И.ВИНСКИЙ также заверил, что "Соцпартия в коалиции с "Регионами" не будет", а также выразил надежду, что "и БЮТ с "Регионами" не будет".

"Как поведет себя "Наша Украина", кому она отдаст предпочтение, будет видно впоследствии. Думаю, вы сами тогда прокомментируете это явление", - заметил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, БЮТ, "Наша Украина" и СПУ 10 июня приостановили переговоры по созданию коалиции из-за разногласий в позициях по должности спикера парламента - на эту должность претендуют и “Наша Украина”, и СПУ. Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призвала партнеров вернуться за стол переговоров.

Сегодня “Наша Украина” в своем заявлении отметила, что считает бесперспективным дальнейший ход переговоров по формированию коалиции из-за ультимативных заявлений СПУ относительно должности председателя Верховной Рады Украины В документе также выражается сожаление, что “личные амбиции лидера социалистов разрушили переговоры по созданию коалиции”.