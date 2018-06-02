Янукович с Ющенко ”абсолютно согласен”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пояснил свой приход в Кабинет министров на совещание по вопросам ценовой политики обеспокоенностью в связи с высокими темпами роста цен и инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на совещании в Кабмине.

«В этом году темпы роста инфляции вызывают обеспокоенность», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что Украина в своей истории проходила этапы от гиперинфляции на уровне 11182% до дефляции в 2002 году на уровне 0,6%.

В.ЮЩЕНКО уточнил, что за 9 месяцев текущего года рост цен на продовольственные товары составил 12,4%, а на услуги - 8,7%. В.ЮЩЕНКО напомнил, что в 2007 году уровень инфляции планировалось удержать на показателе 7,5%.

При этом глава государства отметил, что наиболее высокими темпами выросли цены на подсолнечное масло (на 49%) при том, что в 2006 году цена снизилась на 2,4%; цена муки увеличилась на 28% против 4% в 2006 году; цена на яйца увеличилась на 18%, в то время как в 2006 году отмечалось ее снижение на 21%.

По мнению В.ЮЩЕНКО, сегодня на совещании необходимо принять принципиальное решение в четырех ключевых аспектах: внешнеэкономическая и таможенная политика; бюджетная финансовая политика; монетарная политика; уровень поддержки национальных товаропроизводителей.

ИНФЛЯЦИЯ - ВЫЗОВ ДЛЯ ТЕХ, У КОГО БОЛЬШОЕ УКРАИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает все политические силы консолидироваться для решения проблем роста цен и инфляции.

«Независимо от флагов и той должности, на которой он находится, убежден, что повышение уровня цен и инфляционных процессов, – это вызов для тех, у кого большое украинское сердце и кто думает об Украине», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также предостерег политиков от «заговаривания» этой проблемы.

«Это не вопрос, по которому нужно развивать демагогию. Сейчас всем нужно консолидироваться», - подчеркнул он.

ПРЕЗИДЕНТ ХОЧЕТ ИЗМЕНИТЬ ТАМОЖЕННУЮ ПОЛИТИКУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым для совершенствования таможенной политики государства переход на электронные таможенную систему и систему таможенной оценки.

«Насколько эффективны наши экономические границы, что они обеспечивают с точки зрения перемещения товаров и услуг? В этом есть большая проблематика», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины пригласил всех участников совещания обсудить вопросы перехода на электронную систему таможенной оценки, чтобы потом «сказать честно и открыто, все ли мы сделали на наших экономических границах».

ЮЩЕНКО - ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЖЕСТКОЙ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказывается за проведение жесткой монетарной политики.

«Я всегда был сторонником того, чтобы монетарная политика в Украине должна быть жесткой. Пустые деньги никого не лечат. Всех мотивируют к работе только сильные деньги, а сильные деньги – только тогда, когда они стабильны», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины призвал всех участников совещания к открытой и ответственной дискуссии на эту тему. «Давайте будем помнить, что у нас отрицательное сальдо во внешней торговле на уровне 7 млрд. долларов. Давайте также будем помнить, что почти половину в национальной депозитной системе составляют вклады населения в иностранной валюте, хотя тенденция сломана и национальная банковская система уже развивается намного эффективнее», - пояснил он.

НЕТ БИРЖЕВОГО РЫНКА - НЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости создания единой в государстве зерновой биржи.

Президент отметил, что сейчас в Украине существует несколько бирж, на которых продается зерно, в то же время в других государствах – крупнейших производителях зерна работает только одна зерновая биржа. В качестве примера он назвал США и Канаду.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что при той системе продажи зерна, которая в настоящее время существует в Украине, производители зерна не знают справедливой цены на результаты собственного труда.

«Если нет биржевого рынка - нет справедливой цены», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Виктор ЮЩЕНКО сегодня впервые посетил Кабмин после назначения премьер-министром Виктора ЯНУКОВИЧА.

АЗАРОВ НАШЕЛ ДЛЯ ЮЩЕНКО ЛОЖКУ МЕДА В БОЧКЕ ДЕГТЯ

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ отмечает позитивные сдвиги в тарифной ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом он заявил в выступлении на совещании.

«Уже есть позитивные изменения. За девять месяцев текущего года тарифы на ЖКУ выросли лишь на 4,2% против 30% в прошлом году. И это при условии повышения цены на газ с 90 до 130 долларов», - сказал Н.АЗАРОВ.

В текущем году, как подчеркнул первый вице-премьер-министр, по сравнению с прошлым годом в 2,3 раза увеличено количество денежных средств на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Николай АЗАРОВ заявляет, что переговоры с Россией относительно цены и условий поставки природного газа в Украину должны быть завершены как можно быстрее.

“До 20 ноября мы должны иметь не только баланс газа, но и просчитать стоимость системы защиты населения на следующий год. Финансовый план НАК “Нафтогаз Украины” должен быть утвержден, причем бездефицитно”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 31 октября премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ поручил министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО максимум за десять дней завершить переговоры с российским ОАО “Газпром” о цене на поставляемый в Украину газ на следующий год.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что поддерживает позицию Президента в отношении того, что цена, о которой сейчас говорят, не подходит для Украины. “Она, по нашим расчетам, не должна быть выше 150-160 долларов”, - подчеркнул премьер-министр. “Я считаю, что у нас есть все возможности свои позиции отстоять с учетом цены транспортировки газа в Украину. То есть, цена на газ должна быть с учетом цены транспортировки”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долл. за тыс. куб. м, с января 2006 года - 95 долл. за тыс. куб. м, а с января 2007 года - 130 долл. за тыс. куб. м (в связи с подорожанием туркменского газа).

А В ИТАЛИИ ПОДОРОЖАЛИ МАКАРОНЫ....

Увеличение темпов роста цен является характерным не только для украинской, но в целом для мировой экономики, заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.АЗАРОВА, «растут мировые цены на энергоносители и продукты питания… С увеличением инфляционного давления столкнулись Штаты, Европа, Япония, Россия и другие страны. Например, европейское сообщество адекватно реагирует на инфляционные процессы продовольственного рынка: введено ограничение на экспорт зерновых, снижена пошлина, отменяются квоты».

По его словам, в октябре в Словакии хлеб подорожал на 10-20%, сливочное масло – на 20%, в Азербайджане на 1 сентября цены на продовольственные и сельскохозяйственные товары выросли в среднем на 28%, в Казахстане цены на хлебопродукты, крупу в октябре выросли на 31,4%, хлеб стал дороже на 48%, мука – на 57%, яйца – 28%, молочные продукты – 20,7%, масло – в 1,8 раза. В России цены выросли с начала года на 25-100% в зависимости от товарной группы. В сентябре, по данным Росстата, цены выросли на 89% продовольственных товаров, в том числе на хлеб, молоко и растительное масло.

Как сказал Н.АЗАРОВ, на сегодняшний день в Италии подорожали макароны, во Франции – молоко, в Германии – сливочное масло, «то есть это глобальные процессы, которые имеют под собой объективные основания».

ЯНУКОВИЧ С ЮЩЕНКО ”АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поддерживает инициативу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о необходимости создания единой биржи зерна.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на совещании по вопросам ценовой политики в Кабинете министров.

«Я помню, Виктор Андреевич, как вы еще в начале 1995 года организовывали первые биржевые торги по зерну в помещении Национального банка Украины. И то, что вы сегодня говорили, я абсолютно с вами согласен», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к Президенту.

По его мнению, государство, занимающее 7-е место в мире по производству зерна, обязано навести порядок в организации биржевой торговли. «До тех пор, пока практически отсутствует биржевая торговля зерном, это невозможно сделать», - считает он.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что аграрный блок правительства и Министерство аграрной политики обязаны предпринять меры для создания прозрачного зернового рынка.

Увеличение темпов роста цен характерно не только для украинской, но в целом для мировой экономики, заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ на совещании о ситуации на рынке продовольственных товаров, которое проходит под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА..

ПОЛЯРИЗАЦИЯВЕТВЕЙ ВЛАСТИ ТОЛЬКО ПИТАЕТ ПОПУЛИЗМ

Премьер-министр Украины заявляет о взаимном понимании президентской и исполнительной властей важности консолидированной политики. «Такая политика сегодня необходима Украине, потому что поляризация только подкармливает популизм», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он убежден, что постепенно президентская и исполнительная власть перейдут к поиску объединения.

«Мы будем искать поддержку наших инициатив в тех общественных группах, которые, казалось бы, имеют мало общего между собой, которые всегда противопоставляли, но которые надо и можно объединить, прежде всего, повышением стандартов жизни и толерантностью к моральным ценностям каждого»,- сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также считает, что сегодняшнее совещание является хорошим примером того, что украинский политикум может вырабатывать совместное видение решения вопросов без ненужной агрессивности, без взаимной борьбы.

«Такой подход является рецептом к успеху эффективной государственной политики. Я убежден: без консолидированной власти невозможно единство страны, а именно - единство страны является нашей высшей целью», - подчеркнул он.

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО СНИЗИЛИСЬ НА 7-10% - АЗАРОВ

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ отмечает снижение в Украине розничных цен на растительное масло на 7-10%.

По словам Н.АЗАРОВА, в крупных супермаркетах цены на рафинированное фасованное растительное масло торговых марок «Щедрый дар» и «Стожар» снижены на 8-10%, ТМ «Олейна» - на 7%.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что запретом вывоза сырья за границу Минэкономики увеличило уровень индикативной цены на семена подсолнечника с 610 до 650 долларов за тонну с 18 по 31 октября.

Также Н.АЗАРОВ сообщил, что в июне-октябре 2007 года Антимонопольный комитет практически во всех регионах установил факты злоупотреблений монопольным положением на рынке продовольственных товаров. В некоторых регионах раскрыты монопольные сговоры нескольких предприятий с целью повышения цены.

Как сообщал УНИАН, 25 октября министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК заявил, что рынок насыщен подсолнечным маслом, и цены на эту продукцию снижаются.

ЯНУКОВИЧ: МИ СТАВИМ СЕБЯ В НЕУДОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что установленное правительством ограничение на экспорт зерна является временной мерой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня в Кабинете Министров на совещании по вопросам ценовой политики.

«Такая мера, как ограничение экспорта, может быть только временным явлением. Мы ставим себя в неудобное положение, и это не может быть системой», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем, глава правительства напомнил, что многие страны мира применяли методы ограничения экспорта зерна.

«Крестьяне от этого не теряют, но от этого выигрывают только посредники», - считает он.

В.ЯНУКОВИЧ также считает необходимым до конца года отработать программу обеспечения страны зерном. «Сегодня цены на зерно и особенно на пшеницу существенно выросли, и сегодня главное, что мы должны сделать, – сделать так, чтобы страна была с хлебом», - добавил он.

При этом премьер-министр подчеркнул, что программа должна быть основана на системном подходе. «Мы не должны забывать, как в 2002 году много зерна было вывезено за границу, а на следующий год, когда был большой неурожай, мы вынуждены были импортировать пшеницу по мировым ценам», - напомнил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, правительство ввело квоты на экспорт зерна с 1 ноября 2007 года по 31 марта 2008 года в размере 1,203 млн. тонн.

Квота будет введена на экспорт кукурузы в размере 600 тыс. тонн, ячменя - 400 тыс. тонн, фуражной пшеницы 6-го класса - 200 тыс. тонн и ржи - 3 тыс. тонн.

Напомним, ранее правительство планировало ввести квоты на экспорт зерна с 1 октября 2007 года до апреля 2008 года.

ЮЩЕНКО: НАДО НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА ВНУТРЕННЕМ ГАЗОВОМ РЫНКЕ...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует введение запрета на эксплуатацию газораспределительных сетей, на которых более 40 лет не проводилась модернизация.

«Мы должны принять такое решение, что сети, которым более 40 лет, не должны эксплуатироваться в газораспределительной системе», - сказал В.ЮЩЕНКО, напомнив о недавней трагедии в Днепропетровске.

Президент также предложил отдельно рассмотреть вопрос о деятельности и состоянии газораспределительных сетей, начиная с вопросов собственности и передачи в аренду до установления государственного контроля деятельности таких структур.

«Мы должны рассмотреть организацию внутреннего газового рынка и навести порядок, кто является хозяином, или, если мы отдаем в аренду, то на каких условиях, ведь модернизацию никто не осуществляет», - отметил В.ЮЩЕНКО.

...И С ФИНАНСАМИ НАК «НАФТОГАЗ УКРАИНЫ»

Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен финансовой ситуацией в НАК «Нафтогаз Украины» и предлагает правительству рассмотреть деятельность этой компании. «Меня беспокоит несбалансированность финансового баланса этой компании. 7 млрд. грн. в бюджете на текущий год дисбаланс существует», - сказал он.

Президент также считает, что до принятия государственного бюджета на 2008 год необходимо рассмотреть и утвердить баланс НАК «Нафтогаз Украины».

По его мнению, также существуют проблемы в концепции использования подземных хранилищ газа. «Мы имеем прекрасный запас, но мы должны говорить об условиях наполнения хранилищ», - отметил он.

В.ЮЩЕНКО также считает, что существуют проблемы в деятельности «Укртранзитгаза». «Модернизации, которые были сделаны, или изменения на этом рынке были или диверсиями, или вещами, которые нужно срочно посмотреть. Нужно навести элементарный порядок в газовом хозяйстве», - убежден глава государства.

ПРЕЗИДЕНТ СДЕЛАЛ СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГЛАВЕ НАЦБАНКА

В Украине монетарная составляющая в показателе инфляции находится на уровне 1,5% .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на совещании в Кабинете министров по вопросам ценовой политики.

«Руководствуясь статистикой, оценивается монетарное влияние на сегодняшний уровень инфляции – 1,5 пункта из 8,6», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент предложил главе правления Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ за короткое время предпринять меры для локализации монетарного влияния на показатель инфляции.

«Национальный банк, на мой взгляд, обязан сегодня принять меры для тактического влияния на ситуацию в рамках своей компетенции. Мы должны почувствовать, что Национальный банк вместе с Антимонопольным комитетом, отраслевыми министерствами, местными администрациями и правительством способны сформировать совместный пакет быстрых дел для решения проблемы», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в сентябре против августа т.г. составила 2,2%, в январе-сентябре (к декабрю прошлого года) - 8,6%. Инфляция в сентябре 2007 года против сентября 2006 года составила 14,4%, в январе-сентябре 2007 года против января-сентября 2006 года - 11,9%.

УКРАИНЦЫ ПОЛУЧАЮТ В 26 РАЗ ЛУЧШЕ, ЧЕМ РАБОТАЮТ?

Темпы роста реальной заработной платы в Украине в 26 раз превышают темпы роста продуктивности труда. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ сегодня на расширенном совещании в Кабинете Министров по ситуации с ценообразованием.

В связи с этим, по мнению Н.АЗАРОВА происходит сужение потенциала развития экономики из-за недостаточного внимания к инвестиционной составляющей и ускорения роста импорта. «Именно из-за такой структурной деформации у нас, начиная с 2005 года, происходит опережающий рост импорта над экспортом. При этом импортируются товары, которые могли бы производиться и в Украине, если бы своевременно реализовывались инвестиционные планы предприятий по введению новых технологий и расширению ассортимента продукции», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он также считает, что чрезмерная социализация бюджета лишь временно решает задачу повышения благосостояния населения, поскольку это не базируется на адекватном расширении объемов производства и повышении продуктивности труда.