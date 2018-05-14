Вехи недели. Оппозиция поссорилась с Рыбаком, суд приговорил Пукача, «Интер» сменил хозяина

Владимир Рыбак не оценил стремления представителей оппозиционных фракций вернуться в сессионный зал парламента досрочно. Вернее, оценил, но специфически, не без оснований усомнившись в наличии 150 депутатских подписей за созыв внеочередной сессии. Подобной щепетильности себе не позволял себе ни один спикер, но у донецких собственная гордость и своя политическая логика. Рыбак решил показать, что не является «добрым дедушкой», пригодным исключительно для сладкой дремы в парламентском президиуме.



Оппозиционеры консолидировали чуть больше 150 человек в ходе депутатского собрания в сессионном зале парламента. Проникновенно исполнили гимн, а в остальном не преуспели. Политические заявления представителей оппозиционных фракций не отличались новизной, а лидер «УДАРа» Виталий Кличко и вовсе отсутствовал по болезни. Интересно, что состояние здоровья не помешало политику буквально через пару дней принять польско-немецкую премию «Мост». Видимо, Кличко пора поработать над приоритетами в своей деятельности, чтобы не дарить оппонентам выгодные информационные поводы.

Арсений Яценюк активно продвигал в депутатские массы идею борьбы за персональное голосование каждого парламентария и предлагал бороться за лечение Юлии Тимошенко за границей. Ирина Луценко передала слова этапированного накануне в Менскую колонию из столичной клиники супруга, наотрез отказавшегося просить о помиловании Виктора Януковича. Александра Кужель внесла ряд методических предложений по борьбе с «регионалами». С подкупающей прямотой высказался Олег Тягныбок: лидер «Свободы» совсем не против досрочных парламентских выборов, позволяющих его партии рассчитывать на дополнительные места в Верховной Раде. Противники власти поставили необходимое количество подписей для внесения вопросов об увольнении Владимира Рыбака и Виктора Пшонки с постов спикера и генерального прокурора, но хорошо понимают, что реально тем ничего не угрожает.

Прозаседав часа полтора и приняв заявление, удовлетворившее самолюбие вождей, оппозиционеры разошлись. Три фракции, как показывает опыт, не способны долго действовать согласованно, хотя именно в нагнетании напряжения сегодня кроется секрет успеха оппозиции. Пассивность для нее – залог скоро появления проблем, от чего первой пострадает «Батькивщина», и без того напоминающая лоскутное одеяло. Один из лидеров ее предвыборного списка Анатолий Гриценко дал еженедельнику «2000» интервью, из которого любому понятно, насколько противно «настоящему полковнику» быть в рядах «бело-сердечной» фракции. Впрочем, Анатолий Степанович – не единственный политик, принципиальность которого интенсифицируется после получения депутатского мандата.

Тем временем Печерский суд приговорил бывшего генерала милиции Алексея Пукача к пожизненному заключению, посчитав доказанной его вину в убийстве Георгия Гонгадзе. Можно констатировать, что все исполнители резонансного преступления получили адекватные их вине сроки, а вот с заказчиками убийства оппозиционного журналиста дела обстоят хуже. В суде не стали допрашивать Леонида Кучму и Владимира Литвина, о причастности которых к смерти Гонгадзе за 12 последних лет было сказано немало. Похоже, что следствие вполне удовлетворила версия о преступном приказе, отданном покойным Юрием Кравченко.

Возвращаясь к Фемиде и ее капризам, отметим, что Леонид Кучма в интервью телеканалу «Россия» подчеркнул, что оснований для обвинения в причастности Юлии Тимошенко к смерти Евгения Щербаня он не видит. Второй украинский президент напомнил, что его отношения с лидером «Батькивщины» всегда были непростыми, но истина дороже. Не исключено, что это заявление будет стоить Леониду Даниловичу нового судебного процесса, в ходе которого прокуратура попытается отыскать заказчиков убийства Гонгадзе. Оригинально отреагировали на активизацию правоохранителей коммунисты, предложив вернуть в Украине смертную казнь. Эта инициатива позволила Сергею Власенко, неутомимо защищающему Юлию Тимошенко, заявить, что власть намерена убить экс-премьера.

В начале февраля существенные изменения прошли на информационном рынке. Группа телеканалов «Интер» вернулась к Дмитрию Фирташу. Сколько заплатил за медиа-компанию Фирташ, Валерию Хорошковскому, до конца не ясно, но, якобы, оценили «Интер» в 2,5 миллиарда долларов. Эксперты называют сумму не соответствующей реальной стоимости группы каналов, учитывая падение популярности некогда «первой кнопки страны». Пока на «Интере» происходит замена менеджмента, можно предположить, что Хорошковский вернулся в состояние ожидания выгодного для него, как менеджера, контракта с круглой суммой, а Фирташ попытается наращивать свое влияние на общественно-политические процессы в стране.

Евгений Магда