Провокации – оружие Кремля или проявление слабости?

Выбор темы провокаций в двусторонних отношениях организаторы мероприятия (Российско-украинский информационный центр) объяснили всплеском последних скандалов: инцидент на Говерле, открытие памятника Екатерине Второй в Одессе, “российские марши” и т. д. Представляем наиболее интересные мысли о причинах и истории политических провокаций в наших отношениях.

Олег Бондаренко, директор Российско-украинского информационного центра (UA): ИНЦИДЕНТ НА ГОВЕРЛЕ – ПРОЯВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ МЕЖДУ ТЕХНОЛОГАМИ В ОКРУЖЕНИИ ПУТИНА К сожалению, все политические провокации имеют конкретное лицо, конкретную цель и мотив. Говорят, что совершенно возмутительные действия на горе Говерла представителей “Евразийского союза молодежи” были не просто хулиганским поступком, а своего рода акцией, связанной с политикой отдельных лиц, намеренных занять определенные позиции в иерархической системе власти России. Прошло почти незамеченным сообщение, что своей должности лишился начальник межкультурных связей администрации Президента России Модест Колеров, отвечавший в частности и за российско-украинские отношения. Отставка Колерова вроде бы так или иначе связана с событиями на Говерле. При этом позиция Александра Дугина (он считается вдохновителем и отцом “евразийского движения”. – Авт.), который в очередной раз проявляет свою хамскую суть в отношении Украины, предопределена его желанием занять место начальника связей с общественностью администрации Путина. Дугин считается одним из ближайших к Кремлю политтехнологов.

Виталий Портников, радиостанция“Свобода” (UA): ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ РОССИЯН ПАТРИОТАМИ УКРАИНЫ, ИСПОЛЬЗУЯ ИХ СЛАБОСТИ Российско-украинские отношения стали больше достоянием провокаторов, чем людей, которые хотели бы перестройки этих отношений. Политики Москвы и Киева поняли, что на педалировании сложных тем в нерешенных вопросах истории можно зарабатывать очки. Сегодня целый отряд российских политических деятелей делают себе карьеру в собственной стране на том, что появляются на украинских телеэкранах. И предпочитают давать оценки не собственной политической ситуации, а украинской.

С другой стороны, имеем украинских политиков, которые тоже делают карьеру на том, что все трудности объясняют российским влиянием. Именно увязка инцидента на Говерле с присвоением Ивану Шухевичу звание Героя Украины, переименованием улицы Январского Восстания в улицу гетмана Ивана Мазепы говорит о том, что даже обществу легче воспринимать российско-украинские отношения как проявление некой реальной провокационной ситуации.

Но это не может считаться частью межгосударственного диалога, не может считаться чем-то таким, что характеризует отношение российского общества к Украине.

В России сегодня выстраивается двупартийная система. Партии Владимира Путина, во главе которой действующий Президент собирается оставаться у власти, – легитимно или нелегитимно, – будет противостоять Компартия Российской Федерации.

Нам нужно использовать иллюзии Путина, его ближайшего окружения: они борются с коммунизмом, давайте бороться с коммунистами вместе, давайте используем амбиции Путина и всей кампании, чтобы навязать украинскую концепцию истории. Давайте заставим их использовать Голодомор как часть собственной предвыборной кампании. Если Владимир Путин поймет, что сталинские репрессии были не только в России, но и в Украине, то это поможет “Единой России” иметь конституционное большинство в Государственной Думе и менять российскую Конституцию так, как это выгодно российскому Президенту.

Давайте сделаем россиян патриотами Украины, используя их слабости.

Юлия Малышева, движение “Другая Россия” (RU): ПРОВОКАЦИИ – ОРУЖИЕ КРЕМЛЯ НЕ ТОЛЬКО В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, НО И ВНУТРИ РОССИИ В Украине есть политика, в России – все гораздо хуже. Вы знаете о проблемах в российских СМИ. Наши телеканалы не могут показывать всего политического спектра, представленного в России.

Что думают в России об Украине? Сейчас ситуация лучше, потому что еще два-три года назад об Украине говорилось исключительно в негативном ключе. И сейчас это дает свои всходы. Мой добрый знакомый работает в школе. Когда он предложил детям поехать в Киев, они ответили: зачем, там хохлы, которые крадут наш газ? Нам всем следует работать, чтобы в будущем деть знали об Украине больше, чем историю о газе...

Что касается провокаций... Кремль через свои “молодежные движения” устраивает провокации против нас, хотя мы не так известны и сильны. Я сотрудничаю с Михаилом Касьяновым (Михаил Касьянов в 2000 году занимал должности главы правительства РФ, в настоящее время – оппозиционный политик. – Авт.). Когда он стал на оппозиционную дорогу, то провокации против нас участились.

Есть такая организация – “Молодая Гвардия”. Они приезжают и разбрасывают листовки с таким содержанием: шабаш тьмы не пройдет, долой оранжевый режим...

Такие движения поощряются властью, лидера одной из таких организаций мы увидели в предвыборном списке “Единой России”.

Представителей наших движений могут побить, под колеса машины – бросить грабли. Хотелось бы, чтобы у вас в Украине провокации обходились без мордобития и стрельбы.

Виктор Небоженко, политолог (UA): ПРОВОКАЦИИ – ОРУЖИЕ СЛАБЫХ Отношения между Украиной и Россией в принципе носят провокативный характер. Это объясняется молодостью наших стран. Молодые банды, молодые группы, молодые супруги обязательно провоцируют друг друга. Дело в молодости российской государственной машины. Потому что, несмотря на несколько веков истории, сама машина – молодая. Украина – тем более молодая...

Провокация – оружие слабых, хотя Россия, казалось бы, – сильная страна. Не понимаю, почему сильная страна прибегает к слабым методам?

Украина почти не занимается – по сравнению с тем, что делает Россия.

Сложилась уже история провокаций в двусторонних отношениях. Вспомните нашумевшую Тузлу. Настоящей провокацией было выступление Путина в интересах одного из кандидатов Президенты в 2004 году. Представьте, если бы Президент Ющенко обратился к российским гражданам с призывом, чтобы они не голосовали за кого-то...

Единственным случаем, когда Украину можно было бы упрекнуть в провокативности – это когда Президент Ющенко за два часа до поездки в Москву назначил премьер-министром Тимошенко. Но не думаю, что это как-то повлияло на наши отношения.

Провокации со стороны российских политических групп будут продолжаться. Россия вошла в стадию поиска общественной и национальной идеи. Когда найти не удается, ей приходится компенсировать это провокативным поведением. Ее негативное отношение к Украине – один из немногих способов консолидировать сегодня элиту.

Профессиональные провокаторы России сейчас переживают конкуренцию вокруг вопроса – кому в Кремле представлять антиукраинские взгляды. Поэтому визиты к нам всевозможных ненавистников Украины будут продолжаться.

Впрочем, они ненавидят друг друга больше, чем нас. Важно, чтобы каждый из антиукраинцев показал, на что он способен. В Украине нет шансов защититься от этих провокаций. Не хочу превращать Россию в волка, но для Кремля украинская государственность – самая большая историческая провокация.

Будущее провокаций будет зависеть от того, как быстро будут расти элиты.

Дмитрий Корчинский, политик, публицист (UA): МОСКВА – ГЛАВНЫЙ НАЦИЕОБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ Москва – это единственный активный, нациеобразующий фактор на всем постсоветском пространстве. Именно Москва начала перестройку, и это была глобальная провокация против всего Советского Союза. Именно Москва вытолкнула все республики из Советского Союза. Прибалты вышли сами, но Украину вытолкнула Москва. Именно Москва своей активностью заботится о скреплении национального и государственного самоосознания всех постсоветских стран. Они выставили грузин из страны, мол, вместо того, чтобы работать на московских рынках, отправляйте в Грузию и защищайте территориальную целостность вашей родины. Что грузины и делали.

Сейчас в Украине есть запрос на национализм. Такой мягкий национализм пропагандирует администрация украинского Президента. Обществу это нужно, эта тема стала актуальной. И Россия делает все, чтобы эту тему подпитывать.

Сама провокация на Говерле - слабая. Событием ее сделали украинские СМИ, которые ухватились за эту тему с таким наслаждением, что стало понятно – это им давно было нужно.

Владимир Корнилов, директор Украинского филиала института стран СНГ: ДУГИН ДАВНО УЖЕ ВЫШЕЛ ИЗ МОДЫ Инцидент на Говерле нельзя объяснять тем, что общественный деятель Александр Дугин, которого молодежь из евразийской организации считает своим духовным наставником, таким образом себя укрепил... Потому что в России это событие осталось незамеченным, оно стала объектом новостей лишь в украинских СМИ. Дугин давно вышел из моды. Дугин – не Кремль, Кремль – не Дугин...

Для тех людей, которые совершили провокацию на Говерле, провокативным показался приказ Ющенко о присуждении Шухевичу звания Героя Украины. Ющенко это сделал вне закона, с нарушением правил – это звание дается только гражданам Украины, которым Шухевич не был. Нельзя это звание присуждать за события, состоявшиеся до обретения Украиной независимости.

Напомню один эпизод. Россия долго призывала Украину совместно отпраздновать 300-летие Полтавской битвы. На многолетние призывы самого Путина Украина ответила желанием поставить памятник Мазепе. Этот указ стал своеобразным ответом Украины.

И теперь кто мне может объяснить, за что Дугин объявлен персоной нон-грата? Он нигде не фигурировал как организатор акции. Если он организатор этой акции, то к чему требование Украины выдать организаторов Украине? Хочет ли СБУ их получить, ставит ли барьеры – мол, в любом случае Дугина сюда не пускать!

Опять Украина провоцирует Россию на действии... Опять Жулинский не сможет попасть к Санкт-Петербург. Я считаю, что все самые болезненные темы следует обсуждать в обществе, и тогда проблем и провокативных действий будет меньше.

Владимир Фесенко, политолог (UA): ПРОВОКАЦИИ – ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ Провокация – это скандал, это всегда интересно для СМИ. Но с точки зрения политики – это сознательное нарушение правил, это неджентльменское, нецивилизованное поведение по отношению к другим людям. Провокация – это сознательная антиполитика, разжигание и усиление конфликта, это технология моськи, которая лает на слона.

Если мы говорим об украинско-российских отношениях, то провокация – это еще и проявление комплексов. И, конечно, я согласен, что самая большая провокация против российско-имперской идентичности – это образование Украины. Вы посмотрите украинец: в российских фильмах предстает как предатель...

Есть и антироссийский, антимоскальский комплекс... Реакция на памятник основателям Одессе, который был подан как памятник Екатерине, – это комплекс неполноценности. Иногда он проявляется как желание лизать пятки, иногда – как желание каркнуть. Повышенная нервозность реакции – это еще проявление комплекса жертвы. Пока Украина не преодолеет комплекс жертвы, то полноценной нацией она не станет. Чем более зрелыми будут отношения, тем меньше будет провокаций.

Записала Маша Мищенко