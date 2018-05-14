Украинский интерес. Прививка Жириновским и ожидание Фюле

Владимир Жириновский своим приездом в Украину подтвердил правильность поговорки «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Ветеран российской политики, в последнее время надежно устроившийся на коротком поводке у Кремля, агитировал украинцев за присоединение к Таможенному союзу с непередаваемым шармом, который способен оттолкнуть куда больше людей, чем привлечь. Однодневное турне Владимира Вольфовича включало пресс-конференцию, участие в эфире популярного ток-шоу и встречу со спикером украинского парламента Владимиром Рыбаком. Его запал не охладила даже порция кислой капусты, которую метнула в депутата Госдумы патриотически настроенная киевлянка.



Если приезд Жириновского в Киев можно отнести к элементам персонального пиара одиозного политика, то заявление зампреда президентской администрации Андрея Гончарука о том, что Виктор Янукович, паче кремлевских чаяний, не планирует в ближайшее время визит в Москву дорогого стоит. Похоже, украинский президент решил таки сосредоточиться на европейском векторе внешней политики. По крайней мере, Леонид Кожара на уходящей неделе проводил интенсивные встречи в Брюсселе. Заверил еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера в том, что наша страна остается надежным транзитером энергоресурсов, провел встречу с куратором внешней политики и политики безопасности Евросоюза Кэтрин Эштон. Перед приездом Кожары в политической столице ЕС побывал и глава комитета по иностранных делам Верховной Рады Григорий Немыря, параллельно продолжающий выполнять функции персонального посланника Юлии Тимошенко.

Хотя судьба экс-премьера Украины по-прежнему беспокоит европейских политиков, тональность их заявлений в последнее время существенно изменилась, стала более спокойной. Впрочем, глава комитета по международным делам Европарламента Элмар Брок, последовательный сторонник Юлии Тимошенко, обрушился с критикой на Рената Кузьмина, посулив первому заместителю генерального прокурора Украины запрет на въезд в Европейский Союз. Что касается официальной позиции Евросоюза, то его представитель в Украине Ян Томбиньский подчеркнул, что ЕС еще не принял решение относительно подписания Соглашения об ассоциации с Украиной в случае, если Тимошенко будет оставаться за решеткой.

На следующей неделе в Киеве ждут комиссара ЕС Штефана Фюле, который балансирует между одобрительными словами в адрес евроустремлений Украины и обеспокоенностью судьбой Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. В украинской столице у политика, доказавшего, что он является другом нашей страны, будет возможность услышать разные точки зрения на развитие ситуации. Еще один искренний друг Украины, депутат Европарламента Павел Залевский, подчеркнул, что внутренний политический дрейф украинской власти и бездеятельность Брюсселя отдаляют Украину от интеграции с Европейским Союзом. Будет очень неплохо, если слова Залевского услышат и в Киеве, и в Брюсселе.

Возвращаясь к заявлениям Леонида Кожары, стоит отметить, что он пообещал членам Европейской бизнес-ассоциации упрощение правил ведения бизнеса и улучшение инвестиционного климата в Украине. Интересно, что если в Киеве министр иностранных дел еще обещал переговоры относительно 7-миллиардной претензии «Газпрома», то уже в Брюсселе отказался признавать эту задолженность. По всей видимости, относительно жесткая линия в отношениях с российской энергетической монополией становится единственно возможной для украинского правительства. Почувствовали это и в Москве, иначе, почему бы посол РФ в Украине Михаил Зурабов публично озвучил предположение о том, что Россия и Украина могут договориться об изменении условий поставок газа без вступления нашей страны в Таможенный союз.

Евгений Магда