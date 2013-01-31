Турчинов перепутал свое отчество, подписываясь за внеочередную ВР

Отведенные аппаратом ВР семь подписей действительно не совпали с оригиналами; хотя в случае с Кличко похоже, что имя, отчество и фамилия писались одним почерком (правда, в одном случае на украинском, в другом — на русском).

Подозрения при сравнении вызвали признанные настоящими подписи еще одного нардепа от «УДАРа» Ирины Геращенко (которая родила 17 января) и одного из лидеров «Батькивщины» Александра Турчинова (который, по нашей информации, 22-23 января лечил спину за пределами Киева и вернулся в Киев 24-го — а его подпись обозначена 23-м). Добавим лишь, что в отношении Турчинова подозрения усиливаются тем, что, заполняя подписной лист, он (или тот, кто подписывался за него) ошибся в написании своего отчества — «Васильевич» вместо «Валентиновича». Если аппарат ВР проведет дополнительную проверку и подозрения подтвердятся, подлинных подписей останется не больше 149 — и в этом случае Рыбак, не созвавший сессию, окажется прав.

Ирина Геращенко утверждает, что подписывалась сама: «Я лично расписывалась 23-го числа, через пять дней после рождения ребенка. И сегодня я лично поставила подпись под требованием отставки Рыбака. Считаю, что он демонстрирует двойные стандарты, проверяя подписи, но при этом не замечая из президиума голосования чужими карточками. Что касается сверки подписей, то в секретариате Верховной Рады работают не графологи, поэтому пусть они занимаются своими делами».

Что касается подписи Турчинова, в пресс-службе «Батькивщины» нам сообщили, что его имя, отчество и фамилия вписаны в подписной лист сотрудником секретариата фракции, а подпись он поставил лично 23 января в «Борисполе», сразу по прибытию.

Кстати, ответственности за фальшивые подписи в регламенте Рады нет. Теоретически нардепов могут привлечь по статье 366 УК (служебный подлог, ограничение свободы до трех лет), но это ничего не даст — у них неприкосновенность.