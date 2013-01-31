Депутаты от оппозиции рассказали, как ставили подписи за созыв Рады

«Я во время сбора подписей пребывал за границей… На подписном листе за созыв внеочередной сессии было поставлено мое факсимиле. Я дал поручение своей помощнице достать его из сейфа и поставить на подписном листе вместо моей личной подписи» - так он прокомментировал появление своего автографа на документе корреспонденту газеты «Взгляд».



Еще один депутат Геннадий Москаль, который, по данным прессы, был во время сбора подписей за границей, отказался сообщить, где он был 22-23 января.

«На подписном листе стоит моя подпись. А где я ее поставил, это мое личное дело. Я мог поставить подпись на колене, в офисе, возле памятника Шевченко. Сейчас поставить подпись не проблема - могут приехать курьеры, есть средства связи. Я написал Главе пограничной службы Николаю Литвину о том, что без моего письменного заявления никто не имел права потребовать информацию о пересечении границы народным депутатом. Обращение в МВД по поводу подписей тоже незаконно, этими вопросами должна заниматься Генпрокуратура. К тому же какое это нарушение - это всего-навсего обычная подпись, а не подделка документов, паспортов. А на счет пребывания за границей - не буду же я вам давать посекундный хронометраж моей жизни» - отрезал народный избранник.

Напомним, что ранее спикер Владимир Рыбак отказался созвать внеочередную сессию парламента по требованию оппозиции, аргументируя это тем, что часть подписей депутатов была подделана. Якобы десять народных депутатов, которые среди других 158 поставили свои подписи под требованиями о созыве внеочередной сессии Верховной Рады, на момент составления документов (22-24 января) находились за рубежом.