Зюганов не боится стать персоной нон-грата вслед за Жириновским и Затулиным

Принимавший участие в антинатовском пикете в Феодосии лидер Коммунистической партии Российской Федерации, депутат Госдумы РФ Геннадий ЗЮГАНОВ не опасается, что вслед за российскими парламентариями Владимиром ЖИРИНОВСКИМ и Константином ЗАТУЛИНЫМ ему запретят въезд на территорию Украинского государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.ЗЮГАНОВ заявил журналистам в Симферополе.

«Я не опасаюсь, я член Совета Европы и у меня есть паспорт Совета Европы. Украина обязана следовать декларации, - заявил лидер КПРФ. - Я участвовал в манифестациях в Греции, я участвовал в марше-шествии в Страсбурге, я участвовал в мероприятиях в Германии - в половине стран». По словам Г.ЗЮГАНОВА, его участие в пикетах в Феодосии «это абсолютно законное дело», поэтому украинская власть не может объявить его персоною нон-грата в Украине.

Как сообщал УНИАН, СБУ заявила, что депутат Госдумы РФ, вице-спикер В.ЖИРИНОВСКИЙ и директор Института стран СНГ К.ЗАТУЛИН, комментирую ситуацию с учениями «Си Бриз-2006», обостряют общественно-политическую ситуацию в Крыму.