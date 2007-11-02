Донецкие депутаты требуют от Ющенко отменить указ о уже прошедшем празднике

Депутаты Донецкого горсовета на сегодняшней сессии приняли обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием об отмене указа о праздновании 65-й годовщины Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, в тексте обращения подчеркивается, что "депутаты Донецкого горсовета выражают свое несогласие с Указом Президента Украины о праздновании 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии".

"Считаем, что принятие этого указа не способствует консолидации украинского народа и оскорбляет чувства защитников нашей родины – ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения в городской совет ветеранских организаций Донецка и рядовых жителей города", - говорится в обращении к Президенту.

В обращении также указывается, что образование УПА – это «день рождения армии, которая боролась за независимость Украины, но исповедовала большевистский принцип «кто не за нас, тот - против нас, если враг не сдается, то его уничтожают».

Донецкие депутаты также называют день образования УПА "сомнительным праздником" и считают, что таким образом осуществляются попытки "приспособить прошлое под потребности современности".

В обращении проводятся параллели с США, где "не празднуют день образования армии Севера, разгромившую армию Юга, потому что это могло расколоть нацию", и Францией, где "никогда не позволят себе праздновать день создания армии Наполеона".

"Депутаты Донецкого горсовета считают необходимым отменить указ Президента Украины о праздновании 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии как документ, который не направлен на объединение нации", - говорится в обращении к Президенту Виктору ЮЩЕНКО.

Как известно, день образования УПА отмечается в Украине 14 октября – в День Покрова Пресвятой Богородицы. 12 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил местной власти разработать при участии общественности мероприятия по празднованию 14 октября 2007 года 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Текст соответствующего указа Президента от 12 октября размещен на официальном сайте главы государства.