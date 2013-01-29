Украину причислили к странам с высоким коррупционным риском в оборонной сфере

Британское отделение международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International в распространенном сегодня докладе отнесла Украину к числу стран с "выскоим" уровнем коррупции в сфере обороны и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Как сообщает РИА «Новости», авторы составлявшегося в течение двух лет доклада на основе опроса представителей оборонных ведомств и ОПК 82 стран, на долю которых в 2011 году пришлось 94% общемирового рынка вооружения, что составляет около 1,6 триллиона долларов, пришли к выводу, что ежегодно общий объем коррупции в данном секторе составляет около 20 миллиардов долларов.

В ходе исследования эксперты разделили страны по категориям, обозначенными буквами английского алфавита от A до E, оценив таким образом риск коррупции в области обороны и ОПК в каждом государстве от «очень низкого» до «критического».

При этом к странам с «очень низким» риском были отнесены только Австралия и Германия. По мнению авторов документа, Украина относится к числу стран с «высоким» коррупционным риском в оборонной сфере наряду с Беларусью, Грузией, Израилем, Китаем, Казахстаном и Россией, а также рядом других стран. В списке государств с «критическим», то есть самым высоким уровнем коррупционных рисков, оказались, в частности, Алжир, Ангола, Камерун, Египет, Ливия, Сирия и Эритрея.

По мнению авторов исследования, США, а также Великобритания относятся к странам с «низким» уровнем коррупционных рисков в сфере обороны.