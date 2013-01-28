Еврокомиссар выразил поддержку Тимошенко

Об этом он заявил сегодня во время встречи с заместителем председателя партии «Батькивщина», председателем Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Григорием Немырей в Брюсселе, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Ш.Фюле выразил серьезное беспокойство эскалацией ситуации относительно политически мотивированных дел против Ю.Тимошенко, а также относительно Г.Немыри и народного депутата, защитника Ю.Тимошенко Сергея Власенко, проинформировали в пресс-службе. Еврокомиссар попросил Г.Немырю передать слова поддержки и солидарности Ю.Тимошенко.

Во время встречи стороны также обсудили текущую ситуацию и ближайшие перспективы в отношениях Украина-ЕС, обменялись мнениями о состоянии выполнения Украиной критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (критерии были установлены Европейским Советом на уровне министров иностранных дел 10 декабря 2012 года).

Ш.Фюле подчеркнул, что ЕС был и остается настроен на сотрудничество с Украиной и отметил, что отношения Украина-ЕС могут существенно углубиться в этом году при условии своевременного выполнения нашим государством критериев ЕС, в частности, относительно политически мотивированного преследования оппозиции, а также относительно выборов и избирательного законодательства, отметили в «Батькивщине».

В этой связи Еврокомиссар приветствовал усилия фракций украинского парламента в подготовке согласованного заявления Верховной Рады о заключении Соглашения об ассоциации.

Как сообщалось, 28-29 января по приглашению председателя Комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмара Брока и сопредседателя Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС Европейского парламента Павела Коваля Г.Немыря находится с рабочим визитом в Брюсселе.