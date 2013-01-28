Лутковская решила не помогать жене Луценко прорываться к мужу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Валерия Лутковская сказала в комментарии журналистам.

“Моей реакции в данном случае не будет, потому что законодательство Украины предусматривает, что в случае, если человек осужден, но находится в заведениях здравоохранения, вообще-то он не имеет права на свидание и передачи”, - сказала она.

По словам В.Лутковской, законодательство Украины в данном случае предусматривает определенный порядок, и она никоим образом не может его изменить.

“Вообще-то, когда человек находится в заведениях здравоохранения, особенно после операции, то, я думаю, что все родственники получают информацию от врачей”, - добавила В.Лутковская.

Как сообщал УНИАН, защита Ю.Луценко подала в прокуратуру Черниговской области заявление о преступлении.

По словам защитника и супруги экс-министра Ирины Луценко, к Ю.Луценко, который находится в киевской клинике «Оберег», не допускают адвокатов, ссылаясь на внутренние инструкции. Отсутствует также телефонная связь с ним.