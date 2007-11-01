Охранники подарили Довгому попугая, который знает два слова

16:04, 01 ноября 2007
Политика
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Секретарь Киесовета празднует день рождения

Сегодня секретарь Киевсовета Олесь Довгий празднует день рождения. С самого утра молодой чиновник ходил к исповеди. Об этом он рассказал корреспонденту Vip-ua.com. Вообще-то, по его словам, он делает это перед Пасхой, но в этом году захотелось исповедаться именно в свой день рождения.

Олесь Довгий

На пресс-конференции, предшествующей заседанию Киевсовета, журналисты подарили Довгому цветок ириса. Охранники преподнесли "дорогому телу" попугая и даже научили его говорить "Шановний депутате!"

Фото Vip-ua.com

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