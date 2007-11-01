Балога: Универсал не подлежит переизданию, как какой-то дамский роман

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА расценивает призыв Партии регионов вернуться к идеям Универсала национального единства как попытку получить социальные дивиденды.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, комментируя заявления отдельных представителей Партии регионов о целесообразности применения положений Универсала национального единства в контексте нынешней политической ситуации глава Секретариата назвал это попыткам получить позитивные общественные дивиденды, что, по сути, стало проявлением сознательного цинизма. «Досадно, что слова о значимости Универсала говорят политики из партии, которая едва ли не на следующий день после подписания настоящего документа отказалась от выполнения взятых обязательств. Апелляция к ценностям Универсала изменниками его идей – не больше, чем фальшь с краткосрочной политической целью», - отметил В.БАЛОГА.

В то же время он отметил, что большинство пунктов Универсала не утратили актуальности, поскольку определяют магистральные направления развития страны. Настоящий документ, по мнению главы Секретариата, заключает в себе продуманный инструментарий эволюции государства в важнейших сферах, поэтому его стоит использовать при разработке политических решений как шкалу соответствия национальным интересам Украины. «Президент Виктор ЮЩЕНКО приветствует такой подход, о чем он заявил во время визита в Румынию. Его слова – это подтверждение того, что Универсал не утратил силы в контексте развития нынешних политических процессов», - отмечает В.БАЛОГА.

Глава президентского Секретариата выразил сомнение в целесообразности разработки нового документа наподобие Универсала национального единства, заключенного в 2006 году. «Тот опыт был уникальной попыткой разблокирования политического клинча, разрешения первоочередных задач жизнедеятельности государства. Однако именно в силу уникальности такой шаг невозможно повторить. Универсал не подлежит переизданию, как какой-то дамский роман. Президент недвусмысленно заявлял, что универсалы не могут быть ширмой для сделок безответственных политиков. Такая форма понимания, как Универсал, будет эффективной только после выхода нашего политикума на качественно высший уровень культуры соблюдения своих обязательств», – подчеркнул В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 29 октября кандидат в народные депутаты Украины от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО выразил мнение, что основным политическим игрокам следует вернуться к идеям Универсала национального единства и найти общий курс развития страны.

31 октября на пресс-конференции для украинских журналистов в Бухаресте Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что он не против подписания нового Универсала национального единства.

Президент заметил, что ознакомился с некоторыми комментариями, в которых речь идет о необходимости подписания нового Универсала национального единства. «Я это буду приветствовать», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что на внеочередных парламентских выборах победила демократическая коалиция, и она должна формировать власть, но при этом нельзя забывать об оппозиции.