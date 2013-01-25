Азаров выступает за свободу передвижения на просторах бывшего СССР

Об этом он сказал в ходе общения с пользователями Fаcebook.

"Я сторонник, чтобы передвижение в рамках нашего бывшего общего государства происходило без каких-либо затруднений для граждан наших стран», - отметил Н.Азаров.

Также он сказал, что является сторонником того, чтобы каждая страна создавала такие условия, при которых люди могли бы жить в своей стране комфортно и не думать о переезде в другие страны.

«Именно на это нацелена вся работа правительства - создать условия для развития экономики, для создания новых рабочих мест, повышения оплаты труда. Над этим мы работаем. Хочу также сразу сказать, что это нельзя решить в один день и за один год. Такого в мировой истории не было", - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что на это уходят десятки лет, и то только в том случае страна добивается результата, что в течение этих лет реализуется последовательно правильная экономическая политика, "а не идет шарахание из стороны в сторону".

"Других примеров мировая практика не знает", - отметил глава правительства.