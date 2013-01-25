Сегодня ВО «Свобода» выступает против разработки месторождений сланцевого газа на территории Украины, ведь сейчас не просчитаны все риски и последствия как экономические так и экологические.

Об этом в эфире «5 канала» заявил руководитель аналитической службы ВО «Свобода» Юрий Леченко.

«В любой инвестиционной сделке, компания это делает, или государство, всегда надо высчитывать риски и последствия от этих рисков, а с другой стороны, какую прибыль будет иметь это соглашение, то есть риски и последствия. Проблема заключается в том, что мы сейчас можем увеличивать добычу наших углеводов, спокойно, на Черноморском шельфе, на существующих континентальных шельфах также в Украине, мы можем построить LNG-терминал - в этих случаях четко просчитаны все риски и последствия этих рисков, и также четко просчитаны доходы от этого всего. Но, когда мы смотрим на добычу сланцевого газа, у нас нет четкого просчета рисков, мы, по сути, не понимаем каковы здесь риски, и мы также не понимаем какие из этого будут выгоды. Нет четкого определения каковы будут последствия, если такая добыча начнется. Потому что, вполне может быть, существует и определенная экологическая угроза. Поэтому мы выступаем за то, чтобы перед тем, как принимать какие-либо соглашения по этому поводу, мы должны понять экологическую угрозу, а во-вторых - четко понимать какие же будет выгоды страна и каждый гражданин», - заявил Левченко.