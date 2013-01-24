Большинство сенаторов поддержали выдвижение Керри на пост госсекретаря США

Дж.Керри почти четыре часа отвечал на вопросы парламентариев, касающихся его планов на посту госсекретаря. Сенатор заверил, что его действия не пойдут вразрез с политикой администрации Барака Обамы и он намерен продолжить тактику, выбранную его предшественницей Хиллари Клинтон, сообщают РИА Новости.

"Вы проявили терпение и выдающуюся осведомленность во всех вопросах во время слушаний в комитете", - сказал, завершая слушания, председательствующий на них сенатор Роберт Менендес. В свою очередь, сопредседатель Роберт Коркер заявил, что Керри будет утвержден сенатом на новом посту "в ближайшие дни".

Кандидатуру сенатора на пост главы госдепартамента президент страны Барак Обама выдвинул 21 декабря. Дж.Керри - один из самых уважаемых специалистов в области внешней политики, пользующийся известностью и уважением в мире.