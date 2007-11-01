Соцпартия заявляет, что Винский считает бютовцев продажными

Социалистическая партия Украины считает безосновательными обвинения одного из лидеров БЮТ Иосифа ВИНСКОГО в умышленном затягивании открытия сессии парламента руководством Верховной Рады 5-го созыва.

Об этом говорится в заявлении СПУ, текст которого передан агентству УНИАН.

«Обвинения одного из лидеров БЮТ Иосифа ВИНСКОГО в том, что руководство Верховной Рады 5-го созыва умышленно затягивает открытие сессии, вызваны слабостью внутренних позиций Блока Тимошенко», - говорится в заявлении.

В СПУ считают, что политическая и моральная неустойчивость членов БЮТ заставляет лидеров блока волноваться за его целостность и прочность. «Проще говоря, они не уверены, что все члены «бело-сердечного братства» являются честными и неподкупными, как это пропагандировала сама ТИМОШЕНКО», - отмечается в заявлении.

По мнению авторов заявления, подобная ситуация характерна для политических сил, не имеющих четкой идеологической ориентации, а также для бизнес-проектов, к которым относится Блок Тимошенко. Поэтому, убеждены социалисты, настаивая на ускорении открытия первой сессии парламента 6-го созыва, И.ВИНСКИЙ фактически признает, что отдельные бютовцы могут «не удержаться от соблазнов, подстерегающих неофитов списка ТИМОШЕНКО».

В заявлении подчеркивается, что И.ВИНСКИЙ считает своих коллег продажными и опасается за их моральную благонадежность, и ответственность за это пытается переложить на спикера парламента 5-го созыва.

«Тревога ВИНСКОГО обоснованна: финансовые аппетиты и личный интерес отдельных бютовцев не только ослабят позиции БЮТ, но и поставят под сомнение возможность формирования «оранжевой коалиции», договор о создании которой уже успели парафировать ТИМОШЕНКО и КИРИЛЕНКО, а также сорвет план распределения кресел и кабинетов», - отмечают в СПУ.

В Соцпартии подчеркивают, что И.ВИНСКИЙ, требуя немедленно собрать и начать заседание рабочей группы, игнорирует норму Регламента ВР, согласно которой на подготовку рабочей группы отводится 10 дней.

Как сообщал УНИАН, 31 октября один из лидеров БЮТ И.ВИНСКИЙ обвинил руководство Верховной Рады 5-го созыва в умышленном затягивании работы нового парламента. И.ВИНСКИЙ заметил, что сразу после опубликования в СМИ официальных результатов внеочередных парламентских выборов (опубликованы в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр» 27 октября) направил письмо председателю ВР 5-го созыва Александру МОРОЗУ с просьбой собрать и начать заседание рабочей группы по подготовке проведения первой сессии ВР 6-го созыва. По его словам, в своем ответе А.МОРОЗ напомнил, что у него есть 10 дней для сбора этой рабочей группы, «и он воспользуется этим сроком». И.ВИНСКИЙ напомнил, что последний срок собрания заседания рабочей группы завершается 6 ноября. «Если анализировать деятельность бывшей коалиции, то она панически держится за свои кресла, делает все, чтобы затянуть время», - считает он.