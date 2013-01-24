Закарпатская газета заявляет о политическом давлении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в открытом обращении коллектива районной газеты, распространенном 23 января.

В обращении сказано, что в понедельник, 21 января, распоряжением №3”К” председатель Виноградовского районного совета Любимов О.В., нарушив Устав коммунального предприятия, подписал решение об отстранении Киша В.В. от должности главного редактора издания. «Формальное основание - окончание срока действия контракта, согласно которому редактор принят на работу. Однако действительными мотивами считаем политические репрессии над газетой со стороны председателя райсовета», – заявляет коллектив издания.

В сообщении также говорится о том, что более 4 лет назад весь коллектив был выведен из числа соучредителей издания, работники стали обычной наемной силой.

Как сказано в обращении, с приходом на должность редактора Василия Киша в газете начались перемены: ни разу не было задержек заработной платы, возросла подписка и т.п. Кроме того, по результатам журналистского рейтинга, который проводится Ужгородским пресс-клубом, в 2011 году газета «Новини Виноградівщини» признана районкой года среди других аналогичных изданий области.

Сейчас, утверждает коллектив, председатель районного совета готов перечеркнуть все достижения. «Твердая и взвешенная позиция редактора, который не состоит на побегушках у известной на Закарпатье политсилы, никоим образом не удовлетворяет председателя райсовета и его патронов. Этих политиков не интересует судьба газеты. В конечном итоге, скоро выборы, укрощение неподконтрольной «районки» - их последний шанс», - говорится в обращении.

Учитывая это коллектив издания просит депутатов Виноградовского районного совета издания принять решение о продлении контракта с В.Кишем на должности главного редактора КП “РРВК «Новини Виноградівщини».

Председатель Виноградовского районного совета Олег Любимов в комментарии УНИАН сказал: «В 2010 году было решение райсовета о назначении главным редактором В.Киша. С ним был подписан контракт на три года. 20 января 2013 года срок контракта закончился, поэтому, согласно действующему законодательству, на следующий день я расторг контракт. Я не вижу в этом никаких политических мотивов, потому что если бы это было политическим преследованием, то расторг бы контракт до его окончания».

Председатель Виноградовской РГА Татьяна Граб как один из соучредителей газеты также сообщила УНИАН: «В 2008 году были внесены кардинальные изменения в Устав предприятия, что и обусловило теперешнюю патовую ситуацию. Тогда были беспощадно урезаны не только права редакции газеты, но и соучредителя – райгосадминистрации. В обновленном Уставе прописали всего несколько пунктов о правах РГА совместно с советом готовить распоряжение на рассмотрение кандидатуры редактора, и еще несколько нюансов. Главные же моменты, например составление текста контракта и другие принципиальные положения, переданы в исключительную компетенцию председателя райсовета. Именно такая единоличность и порождает вседозволенность, сеет вражду и трения между ветвями власти, вредит району».

По мнению Т.Граб, "нужно внести изменения в Устав, сбалансировать его».

Справка УНИАН: Соучредителем коммунального предприятия «РРВК «Новини Виноградівщини» является Виноградовская райгосадминистрация и Виноградовский районный совет.

Во вторник, 22 января, состоялось профсоюзное собрание коллектива районной газеты «Новини Виноградівщини», на котором коллектив высказал единодушную и полную поддержку своему редактору Василию Кишу.